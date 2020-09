Thomas Just: „Ich bin mächtig stolz auf die Anerkennung“

Nischwitz. Die Familie Just aus Nischwitz ist dieses Jahr zum Tag des Denkmals für ihre Leistungen in den vergangenen 30 Jahren ausgezeichnet worden.

Den Zustand von vor 1990 kann sich wohl kaum noch jemand vorstellen. Als Thomas Just den Bauernhof in Nischwitz in jenem Jahr übernimmt, ist dieser in einem jämmerlichen Zustand. 30 Jahre später hat das Ehepaar Thomas und Angelika Just in viel Eigenarbeit den Vierseithof mit seiner urigen Bohlenstube zu einem dörflichen Kleinod hergerichtet. Dafür sind sie zum Tag des Denkmals ausgezeichnet worden. Der Weg dahin war jedoch lang.