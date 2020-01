Thonhausener Oberdorf fühlt sich abgehängt

„Zum Glück ist der Winter bisher mild“, sagt Heinz Gerhardt und blickt verärgert auf die Straße vor seinem Haus. Seit Monaten liegt der Thonhausener gemeinsam mit mehreren Anwohnern des Oberdorfes im Streit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Altenburger Land.

Der hatte im Juni vergangenen Jahres schriftlich mitgeteilt, dass Mülltonnen, Sperrmüll und gelbe Säcke der Haushalte an den Entsorgungstagen nicht mehr – wie in den vergangenen rund vier Jahrzehnten üblich – vor den Grundstücken abgeholt werden. Das Befahren des Wirtschaftsweges vor den Häusern sei nicht mehr möglich – eines Verbotsschildes wegen.

Der neue Abstellplatz für die Entsorgung befände sich nun direkt an der Hauptstraße im Dorf. „Von hier aus sind das dreihundert Meter mit einem steilen Berg“, sagt Heinz Gerhardt und kann seine Empörung nicht verbergen. Die entzündet sich an mehreren Gründen. „Bei uns in der Straße wohnen Leute, die 80 Jahre oder gar schwerbehindert sind. Manch einer ist auf einen Rollator angewiesen. Wie sollen die den Weg mit den schweren Tonnen oder mit Sperrmüll, vielleicht noch bei Eis und Schnee, gefahrlos zurücklegen?“, fragt er.

Dabei sei die Sache mit dem Verbotsschild bereits im Sommer 2019 geklärt worden. Es war privat aufgestellt, der Entsorgungsfirma sei mitgeteilt worden, dass es für sie nicht relevant sei. Die Anwohner, so berichtet der Thonhausener weiter, hätten sich damals sogar zusammengetan, um den Wirtschaftsweg zu befestigen und auszubessern. „Das haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt, viele haben mitgeholfen. Sogar die Agrargenossenschaft aus dem Ort.“

Andere Fahrzeuge erreichen Grundstücke

Genützt hat das alles nichts, obwohl bei einer Begehung gemeinsam mit Grundstücksbesitzern sowie Vertretern des Abfallwirtschaftsbetriebes und der Entsorgungsfirma keine Mängel am Weg im Oberdorf festgestellt worden waren. „Alles schien in Ordnung“, erinnert sich Gerhardt. Dann folgte der schriftliche Bescheid aus Altenburg, dass sich an der Änderung des Abstellortes nichts ändert. Begründet wird das mit Paragraf 16 der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises, in dem von der Änderung des bisherigen Abstellplatzes die Rede ist, wenn die Grundstücke nur noch unter erheblichen Schwierigkeiten oder gar nicht mehr angefahren werden können.

Was die Leute aus dem Oberdorf nicht verstehen. Denn andere Fahrzeuge – Pkw, die Post, Lieferdienste, die Agrargenossenschaft oder der Fäkalschlammentsorger – würden die Grundstücke nach wie vor erreichen. Eine Liste mit Protestunterschriften wurde deshalb an den Abfallwirtschaftsbetrieb geschickt, inzwischen habe man sich rechtlichen Rat wegen dieser Angelegenheit eingeholt.

Das ist der neue Entsorgungsstellplatz direkt an der Hauptstraße. Er ist unbefestigt, zum Teil zerfahren, unmittelbar daneben geht es steil bergab. Foto: Jana Borath

Den Protest hat der Abfallwirtschaftsbetrieb in Altenburg unterdessen als Widerspruch gegen den Bescheid begriffen und den Vorgang zur Entscheidungsfindung an das übergeordnete Landesverwaltungsamt geschickt. Bis heute ist die Sache offen. Denn bereits im August hatte das Landesverwaltungsamt den gesamten Vorgang zurück an den Abfallwirtschaftsbetrieb gegeben. Das Verfahren sei nicht entscheidungsreif, es gebe offene Fragen, die das Landratsamt klären müsse, heißt es als Begründung.

Was sich seitdem getan hat? Auf aktuelle Anfrage dieser Zeitung äußert sich Andrea Gerth, kaufmännische Werkleiterin des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land: „Der Sachverhalt liegt nach wie vor zur Entscheidung beim Landesverwaltungsamt Weimar, da wir dem Widerspruch nicht abhelfen können. Das Landesverwaltungsamt hatte Rückfrage zum Sachverhalt, welche von uns noch beantwortet wurden.“ Eine weitere Stellungnahme dazu werde es nicht geben.