Thüringens Bildungsminister als Talk-Gast in Meuselwitz

Um Schulgesetz, Lehrermangel und Standortsicherheit geht es in „Frag doch mal“ mit Helmut Holter in Meuselwitz.

Altenburg/Meuselwitz. Der Linke-Kreisverband Altenburger Land startet ein neues Dialog-Format. Helmut Holter informiert zum Auftakt zu Schulgesetz, Lehrermangel und Standorten.

Der Kreisverband der Linken im Altenburger Land startet das Dialog-Format „Frag doch mal“. Gesprächsgast zum Auftakt in Meuselwitz ist Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke).

Mit diesem Dialog-Ansatz möchten die Initiatoren eine offene Plattform schaffen, um mit Bürgerinnen und Bürgern im Altenburger Land in direkten Austausch zu treten und politische Themen sowie Entscheidungen transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten.

Das Format „Frag doch mal“ zielt darauf ab, eine Brücke zwischen politischen Vertretern und der Bevölkerung zu schlagen, indem es Raum für offene Diskussionen, Fragen und Dialoge schafft.

Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 28. August, in Meuselwitz statt, Gast ist Bildungsminister Helmut Holter. Die aktuelle Bildungslandschaft und die damit verbundenen Herausforderungen werden im Mittelpunkt der Diskussion stehen.

Meuselwitz als Auftakt für weitere Veranstaltungen

Dieser Abend markiert den Beginn einer Reihe von Veranstaltungen, die sich einer breiten Palette von Themen widmen: darunter Treuhand, Altersarmut, Generationsgerechtigkeit, Gesundheits- und Pflegeversorgung und andere Themen mehr.

Jede Veranstaltung im Rahmen von „Frag doch mal“ wird in zwei Teilen ablaufen. Zunächst wird ein Input-Block präsentiert, in dem das jeweilige Thema von den Gästen beleuchtet wird. Im Anschluss daran wird der Dialog eröffnet, bei dem das Publikum die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, Meinungen auszutauschen und in einen offenen Dialog einzusteigen.

Dies soll sichern, dass verschiedene Perspektiven und Standpunkte berücksichtigt werden und die politische Gestaltung im Altenburger Land breiter und inklusiver wird. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, an der Auftaktveranstaltung von „Frag doch mal“ teilzunehmen „und sich aktiv an der Gestaltung unserer politischen Landschaft zu beteiligen“.

Veranstaltungsdetails: „Frag doch mal“ mit Helmut Holter am kommenden Montag, 28. August, um 17 Uhr im großen Saal des Lutherhaus in der Poderschauer Gasse 24 in Meuselwitz; Themen: neues Schulgesetz, Lehrermangel, Filialmodell, Standortsicherheit im Altenburger Land und in Thüringen. Weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen im Rahmen von „Frag doch mal“ gibt es im Internet unter www.die-linke-altenburgerland.de.