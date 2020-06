Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringische Orgelakademie sagt Jubiläum ab

Ausgerechnet in ihrem Jubiläumsjahr musste die renommierte Thüringische Orgelakademie abgesagt werden. Für die 30. Auflage seien eine Reihe von Höhepunkten vorbereitet worden, für die schon zahlreiche Anmeldungen vorgelegen hätten. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

„Aber die derzeitige Situation lässt leider keine andere Entscheidung zu. Ließen sich die Konzerte mit den Teilnehmern vielleicht unter vielen Auflagen noch irgendwie realisieren, sind die Seminare mit zirka 35 Teilnehmern nicht durchführbar“, sagt Susanne Stützner vom Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg.

Die Studenten, Organisten und Orgelfans stünden immer eng um die Orgel-Spieltische und den Organisten herum, um sich viel abzuschauen. Der in Kirchen enge Raum um den Spieltisch biete keine Möglichkeit für Abstandsregelungen.

Einzelzimmer wären zu teuer

Zudem reisen die Teilnehmer jeder für sich an, was eine Unterbringung in Einzelzimmern erforderlich machen würde. Dies ist finanziell für den Betrieb nicht realisierbar. Auch scheine die Teilnahme ausländischer Teilnehmer fraglich. Daher pausiert die Akademie, das Jubiläum soll im kommenden Jahr vom 29. August bis 4. September nachgeholt werden.

„Wir halten daran fest, dass die Jubiläumsausgabe mit besonderen Offerten aufwarten wird“, sagt Schlossorganist Felix Friedrich. Die Kurse und Seminare finden 2021 neben der Schlosskirche Altenburg im Bachhaus in Eisenach, an der Oestreich-Orgel in Stadtlengsfeld, an der Trost-Orgel in Waltershausen, an der Silbermann-Orgel in Ponitz und an der Opitz-Orgel in Jonaswalde statt.