Ticketverkauf für den Alterburger Musiksommer startet bald

Altenburg. Von Oper bis Sinfonik, von Pop bis A cappella: Am Sonntag, 14. Mai, wird das Programm vorgestellt.

Für zwei Wochen im August rückt das Altenburger Land wieder in den Fokus des Interesses der Musikliebhaber im Dreieck zwischen Leipzig, Chemnitz und Gera.

Das Altenburger Musikfestival 2023 bietet dann erneut ein breites Spektrum musikalischer Highlights von Oper bis Sinfonik, von Pop bis A cappella.

Besonderen Wert legt das Festival auf die Förderung junger musikalischer Talente und auf eine breite Vielfalt an Spielorten und Repertoire, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters

Konzertvorschau im Bachsaal

Was vom 6. bis zum 20. August alles zu erleben sein wird, das erfahren Musikinteressierte bei der Klingenden Konzertvorschau im Bachsaal des Altenburger Residenzschlosses. Am kommenden Sonntag, dem 14. Mai um 16 Uhr wird Felix Reuter einen bunten und unterhaltsamen auditiven Blick auf das diesjährige Festivalprogramm werfen. Zudem bildet diese Veranstaltung auch den Auftakt zum Kartenvorverkauf für das Festival, wie das bereits in Zeiten vor der Pandemie Tradition war.

Ticketverkauf startet am 14. Mai

Schnelligkeit lohnt sich – vor allem für einige beliebte Reihen sind die Tickets oftmals im sprichwörtlichen Handumdrehen vergriffen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Daher beginnt der Vorverkauf für die Karten im Vorraum des Bachsaals auch bereits um 14.30 Uhr; Einlass zur Konzertvorschau ist dann ab 15.30 Uhr.

Der Eintritt zur Klingenden Konzertvorschau am 14. Mai ist laut Ankündigung frei.

Weitere Informationen zum Altenburger Musikfestival im August 2023 gibt es auch im Internet unter: www.altenburger-musikfestival.de