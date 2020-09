Tierheim Schmölln: Zwei Kater suchen ihre Besitzer

Schmölln. Zwei Kater sind in das Tierheim in Schmölln gebracht worden und warten nun auf ein neues Zuhause.

Am Montag wurde ein rotgetigerter Kater ins Schmöllner Tierheim gebracht. Er irrte seit mehreren Wochen in Großstöbnitz umher, offenbar ohne Besitzer.

Dieser rotgetigerte Kater lief in Großstöbnitz umher. Foto: Tierschutzverein Schmölln Osterland e. V.

Bereits am vorigen Donnerstag wurde ein unkastrierter, schwarz-weißer Kater an der Autobahn, in Höhe Beerwalde, aufgegriffen und in das Schmöllner Tierheim gebracht. Für beide Tiere suchen die Mitarbeiter nun die ehemaligen Besitzer.

Auch Personen, die sich vorstellen können, die neuen Besitzer zu werden, können sich melden. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 034491/23909.