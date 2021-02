Tierschutzverein gut aufgestellt

Schmölln. Der Tierheimbetrieb in Schmölln läuft problemlos – trotz Coronapandemie und Lockdown. Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer sind in ein Schichtsystem gewechselt, Hygieneschutz wird ganz groß geschrieben in der Sommeritzer Straße. „Damit fahren wir sehr gut“, sagt Tierschutzvereinschef Hans Gleitsmann. Bis dato infizierte sich niemand aus dem Team, keiner musste in Quarantäne. Das liege, lobt Gleitsmann, an der hohen Disziplin der Mitarbeiter und Helfer sowie an der großen Eigenverantwortung, mit der allegemeinsam zu Werke gehen. Weshalb bei der Betreuung und Pflege von aktuell vier Hunden und rund 20 Katzen keine Abstriche im Alltag gemacht werden müssen. Vielmehr gelangen sogar Tiervermittlungen. Erst vor wenigen Tagen wurde zwei Hunde in verantwortungsvolle Hände abgegeben. Tieraufnahme, Tierschutzfälle, Einweisungen, das Helfen bei Notfällen – all das ist ohne Einschränkungen gesichert und läuft im Normalbetrieb. Am Montag, 1. Februar, beispielsweise nahm Tierheimchefin Bettina Krötzsch einen Neuzugang auf. Eine ältere Katze, deren Halterin verstorben ist. Einmal wöchentlich schaut der Tierarzt in der Sommeritzer Straße vorbei, in dringenden Fällen wird ein Termin in seiner Praxis vereinbart. Liegengeblieben sind indes Wesenstest und Sachkundenachweis. Drei Anfragen dieser Art liegen vor. Ihre Bearbeitung ist bis zum 14. Februar ausgesetzt. „Wenn wir solche Tests mit Hunden machen, sind wir zu dritt“, erläutert Gleitsmann. Aktuell dürfen sich aber nur Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen. Geschlossen bleibt das Tierheim Schmölln auch für Besucher. Trotzdem können sich Interessierte an das Team um Gleitsmann und Krötzsch wenden mit Fragen, Anliegen oder wenn der Wunsch besteht, einen Vierbeiner aus dem Tierheim zu Hause aufzunehmen. „Dann werden Termine vereinbart für Einzelbesuche“, sagt der Vereinschef. Nicht verzichten muss das Tierheim auf die Unterstützung der Gassigeher, also jener Ehrenamtler die regelmäßig mit den Tierheimhunden spazieren gehen. Sie arbeiten ebenfalls eigenständig, holen und bringen die Tiere über einen separaten Eingang, so dass man sich im Tierheim aus dem Weg gehen kann. Was indes vollständig brach liegt, ist die Vereinsarbeit. Die regelmäßigen Besprechungen zwischen Vorstand und Tierheim-Team laufen seit Monaten via Telefon, Fax oder Handy. Das Wichtigste kann so geklärt und organisiert werden. „Wir machen da jetzt auch nicht die Pferde scheu“, sagt Gleitsmann. „Unsere Vereinsarbeit definiert sich in erster Linie über das Wohl der Tiere und das haben wir im Auge.“ Schmerzlich indes sei der Ausfall des Tages der offenen Tür in der Sommeritzer Straße gewesen. „Da kommen wir ja mit vierhundert bis fünfhundert Leuten ins Gespräch. Das vermissen wir schon sehr“, so der Vereinschef. Schade findet seine Stellvertreterin Roswitha Leutert ebenfalls, dass die Jugendarbeit im Tierheim auf Eis liegen muss wegen Corona. Dafür arbeitet der Verein mit den Schulen in der Region zusammen. Seit Beginn des neuen Schuljahres habe man jedoch kaum Kontakte zu den Kindern und Jugendlichenaufbauen können. Dank der ungebrochenen Spendenfreude kann das Tierheim 2021 ein weiteres bauliches Projekt verwirklichen. Der letzte nicht beheizbare Zwinger soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. In etwas ferner Zukunft soll zudem das Kleintierhaus in Form gebracht werden. „Ansonsten sind wir gut aufgestellt“, freuen sich Gleitsmann und Leutert. Worauf sich die Tierschützer in der Sommeritzer Straße freuen, wenn der Lockdown vorbei und Besuchsbeschränkungen aufgehoben sind? „Dass wir endlich wieder Familien, Schüler, befreundete Vereine und all jene empfangen können, die sich für Tierschutz und Tierwohl interessieren und engagieren“,sagt Gleitsmann.