Tischkicker für Schmölln und Bänke für Wanderwege

Am Rande der jährlichen Mitgliederversammlung des Altenburger Skatvereins „Die Wenzel“ im Kaffeehaus Volkstädt wurde kräftig gereizt und gestochen. Neben dem Bericht des Vorstandes über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr stand das traditionelle Benefiz-Skatturnier im Mittelpunkt, zu dem die anwesenden 13 Vereinsmitglieder auch die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Skatverbandes (DSkV) sowie weitere Gäste begrüßen konnten.

In zwei Runden zu je 24 Spielen wurde an sechs Tischen der Skat-Champion des Abends ermittelt. Die ersten beiden Platzierungen gingen mit 1.648 Punkten beziehungsweise 1.441 Punkten an Daniel Brumme und Lars Tunk aus Altenburg. Den dritten Podiumsplatz erkämpfte sich mit 1.422 Zählern der Vizepräsident des DSkV, Dietmar Laske aus Braunschweig.

Insgesamt kamen 3000 Euro für den guten Zweck zusammen

Der Erlös des Skatturniers belief sich auf 720 Euro, bestehend aus Start- und Verlustgeldern sowie Einzelspenden der Teilnehmer. Weitere 100 Euro steuerte der Altenburger Skatclub „18 und weg“ bei. Mit der großzügigen Zuwendung des DSkV-Präsidiums in Höhe von 1250 Euro standen somit 2.070 Euro für einen guten Zweck zur Verfügung.

Dieser Betrag wurde letztlich durch die Sparkasse und die VR-Bank Altenburger Land jeweils hälftig auf insgesamt 3000 EUR aufgestockt.

Von diesem Erlös werden gemäß Beschluss des Skatvereins 500 Euro für die Nachwuchsförderung im Skat-Landesverband Thüringen verwendet. Für die verbleibenden 2500 Euro beschlossen die Vereinsmitglieder die Anschaffung massiver Holzbänke, die in Zusammenarbeit mit im Landkreis ansässigen Heimat- und Ortsverschönerungsvereinen an Fahrrad- und Wanderwegen sowie landschaftlich reizvollen Punkten im Altenburger Land aufgestellt werden sollen.

Interessierte Vereine können sich ab sofort unter Angabe eines Standortvorschlages beim Vorstand des Skatvereins „Die Wenzel“ für eine solche Sitzbank bewerben (Email an: wenzel@vrbanknet.de).

Darüber hinaus stiftete der frühere Vizepräsident des Deutschen Skatverbandes, Jan Ehlers, einen Tischkicker, der gemäß Beschluss der Vereinsmitglieder in Kürze dem Jugendfreizeit-Center „the Base“ in Schmölln zur Verfügung gestellt werden soll.