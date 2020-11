Da dürften sich die wildesten Turn- und Kletteräffchen sicher freuen, denn auf dem Spielplatz in den Lohsen ist gestern ein neues Spielgerät eingeweiht worden. Nachdem der Spielplatz in der vergangenen Zeit stark von Vandalismus betroffen war, können Kinder nun wieder ihrer Lust am Klettern und Toben nachgehen.

Schmöllner engagieren sich für Wiederaufbau des Spielplatzes

Der Spielplatz in den Lohsen ist schon seit langer Zeit ein beliebtes Ausflugsziel für Familien gewesen. Ein ruhiger Spaziergang durch den Wald und zur kleinen Spiele-Oase bietet sich für jeden Sonntagsspaziergang an. Leider sei es häufiger zu Vandalismus bei den alten Spielgeräten des Spielplatzes gekommen, informiert Jacqueline Rödel, Hauptamtsleiterin der Stadt Schmölln: „Durch Vandalismus sind die Spielgeräte beschädigt gewesen und mussten teilweise zurückgebaut werden.“ Der Wunsch, den Spielplatz wieder aufzubauen, sei aus der Schmöllner Bevölkerung gekommen, informiert Rödel: „ Der Standort in den Lohsen wird häufig für Spaziergänge genutzt.“ Der Kindergarten Kastanienhof, der den Spielplatz ebenfalls nutze, befinde sich in unmittelbarer Umgebung. Schon vor drei Jahren sei ein neues Spielgerät aus Edelstahl angeschafft worden. Dieser sogenannte Drachenzahn ist eine Rutschkombination, die zu einer Rutschpartie einlädt.

Elterninitiative bittet weiterhin um Spenden

Für diese Rutschkombination konnten Anett Geipel und Susan Kukoreit insgesamt 2000 Euro Spenden sammeln. Die beiden engagierten Frauen gründeten schon im Jahr 2018 die Elterninitiative Spielplatz Lohsen, wie Anett Geipel informiert: „Immer wenn wir mit den Enkelkindern hergekommen sind, hätten wir gerne noch mehr Spielgeräte gehabt.“ Nach den Zerstörungen des Spielplatz durch Vandalismus habe sich das alte Spiele-Paradies in einem traurigen Zustand befunden. Mit dem neuen Spielgerät, bestehend aus zwei Spieltürmen, könne sich der Spielplatz nun wieder sehen lassen. Unterstützt wurde die Initiative durch die Stadt, durch das Jugendforum Altenburger Land und viele private Spender. Zudem gehe ein besonderer Dank auch an die evangelische Kirche, auf deren Grundstück sich der Spielplatz befindet.

Zwei Spieltürme aus recycelten Kunststoffen

Eine Besonderheit besteht bei den beiden neu aufgebauten Spieltürmen. Es soll sich um ein nachhaltiges Spielgerät handeln. Demnach würden die Spieltürme aus recyceltem Kunststoffmaterial bestehen, erklärt Jacqueline Rödel: „Das Material ist besonders nachhaltig. Es ist nicht aus Holz und es ist sehr widerstandsfähig.“ Aufgrund des Vandalismus und der Zerstörungen in der Vergangenheit sei diese Widerstandsfähigkeit beim Neuaufbau der Spielelemente wichtig gewesen. Auch beim Spielplatz in der Helmholtzstraße hätten schon mit Spielgeräten aus recycelten Material von der Firma Westfalia gute Erfahrungen gesammelt werden können. Mit dem Aufbau der neuen Klettertürme mitsamt Rutsche war auch Vorarbeit auf dem gesamten Spielplatz zu leisten. So mussten etwa der Fallschutz mit einer Tiefe von 40 Zentimetern und die Einfassung des Gerätes erneuert werden. Die Kosten für das neue Spielelement würden sich auf circa 15.000 Euro belaufen. Die Elterninitiative Spielplatz Lohsenwald bittet auch weiterhin um Spenden, erklärt Susan Kukoreit: „Für den Spielplatz sollen noch zwei Schaukeltiere angeschafft werden. Über Facebook Stichwort „Spielplatz Lohsen“ kann sich jeder über Spendemöglichkeiten informieren.