Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Töpfereien und Werkstätten öffnen im Altenburger Land

Die thüringischen Keramikerinnen und Keramiker laden am Samstag, 14. März, von 10 bis 18 Uhr in ihre Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers ein, um ihr vielseitiges Handwerk vorzustellen. Auch im Altenburger Land gibt es an diesem Tag viel zu entdecken. So bei Udo Heinicke (Foto), der in Lumpzig Töpferei und Tonaufbereitung vorstellt. Die Besucher können sich hier auf Werkstattführungen, Vordrehen sowie Führungen durch die Tonaufbereitung freuen. Doreen Kaiser lädt in ihre Töpferei Am Schloß in Altenburg ein. Vorbereitet hat sie Werkstattführungen sowie Basteln mit Kindern. Keramikkunst präsentiert Peggy Steinbach in Ehrenhain. Auch sie zeigt ihre Werkstatt, lädt außerdem zu Kindertöpfern sowie zu Kaffee und Kuchen ein.

Weitere Informationen gibt es unter www.tag-der-offenen-toepferei.de/