Tombola statt Glühwein und Punsch

Janine Stiebritz und Jörg Wiswe vom Friseursalon „Extrem stylisch & schön“ in der Gößnitzer Straße hatten sich auf den Lebendigen Adventskalender in diesem Jahr gefreut. Zum dritten Mal wollten sie mitmachen und so Geld fürs Schmöllner Tierheim und die Igelhilfe Altenburg sammeln. Erbsensuppe, Glühwein und Punsch sollte es wieder geben. „Esst, so viel ihr könnt, spendet, so viel ihr wollt“, das hat das Paar immer zu seinen Gästen gesagt. Zwischen 400 und 450 Euro sind auf diese Weise jedes Mal zusammengekommen.

Jeder Spender bekommt ein Los

„Durch Corona können wird das diesmal nicht machen. Aber Tierheim und Igelhilfe brauchen ja das Geld. Aber die Spenden sind in diesem Jahr weniger geworden, weil die Zeit so ungewiss ist. Viele sind in Kurzarbeit, andere wie die Gastronomen dürfen gerade kein Geld verdienen“, sagt Janine Stiebritz. Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie eine Lösung gefunden, wie auch ohne den Lebendigen Adventskalender Geld gesammelt werden kann.

„Wir haben schon Präsente und Gutscheine gekauft, die wir bei einer Tombola verlosen wollen“, verrät die Friseuse. Jeder, der etwas in die zwei Spendenboxen, die in ihrem Laden stehen, steckt, bekommt ein Los. Am 20. Dezember wird dann alles verlost. „Jedes Los hat die Chance auf einen Gewinn. Wir hoffen, dass wir die Leute damit locken können“, so Stiebritz.

Mit ihrer Idee haben die beiden Schmöllner bereits viele Leute begeistern können. „Es sind schon einige Unternehmen mit im Boot und es werden noch mehr. Uns haben viele angekündigt, dass sie uns unterstützen werden“, freut sich Janine Stiebritz. Konditorei Jahn, Buchhandlung Goerke oder Landhandelsgesellschaft Schmölln haben sich schon beteiligt und weitere Unternehmen ihre Hilfe zugesagt. Entweder werden für die Tombola Präsente gekauft oder Gutscheine. Auch Kai-Uwe Lenz, der im Sommer mit dem Verkauf von Rostern und Getränken Geld fürs Tierheim gesammelt hat, ist mit von der Partie. Er hat Gutscheine für die Tombola zur Verfügung gestellt und gleich auch noch selbst gespendet.

„Es haben sich sogar schon Kunden eingeklinkt, die Präsente kaufen wollen. Es ist so ein schöner Zusammenhalt in Schmölln“, freut sich Janine Stiebritz, die davon ausgeht, dass in diesem Jahr sogar noch mehr Geld zusammenkommt als in den letzten beiden Jahren. „Dass die Aktion einen solchen Anklang findet, hätte ich nicht gedacht“, sagt Jörg Wiswe, der sich freut, dass die Firma Ad Hoc Marketing Network aus Schmölln kostenlos Aufkleber zur Verfügung gestellt hat, auf denen „Schmölln hält zusammen“ steht. „Die verteile ich jetzt an die Unternehmen, die uns unterstützen“, so Wiswe.