Touren über den Altenburger Stadtfriedhof ausverkauft

Altenburg. Neue Termine gibt es erst im nächsten Jahr.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach den Führungen über den Altenburger Stadtfriedhof hat dafür gesorgt, dass die noch für das Jahr 2021 geplanten Touren am 28. August, 25. September und 30. Oktober innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Das teilt die Tourismusinformation Altenburger Land mit.

Für alle, die in diesem Jahr nicht die Möglichkeit haben, an einer Führung teilzunehmen, biete sich eine Tour im kommenden Jahr an. Im Kalender vormerken könne man sich im Zeitraum April bis Oktober jeweils den letzten Samstag im Monat. Nähere Informationen gebe es im Frühjahr 2022 bei der Tourismusinformation Altenburger Land und über die Website www.altenburg.travel.

Der Friedhof sei einer der ältesten noch genutzten Stadtfriedhöfe Deutschlands. Neben Architektur, Landschaftsgestaltung und Kultur finde man historische Grabmale mit interessanten sowie außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Der Friedhof stelle auch heute noch einen Ort der Trauer und des stillen Gedenkens dar, aber auch einen Ort der Architektur, Landschaftsgestaltung, Kultur und Geschichte, welche man hier hautnah erleben könne.

„Friedhofsgeflüster“ in Altenburg