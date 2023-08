Traditionelles Orgelkonzert diesmal ganz anders

Grünberg. Trotz Reparaturarbeiten an der Silbermann-Orgel gibt es für „A Summer’s Delight“ in Grünberg viel Beifall.

Dieses Mal war alles ganz anders zum traditionellen Orgelkonzert. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht, denn durch dringend notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten an der kostbaren Silbermann-Orgel konnte das Konzert nicht in Ponitz stattfinden und musste nach Grünberg verlegt werden.

Die dortige Orgel macht zwar optisch einen schönen und spätbarocken Eindruck, ist allerdings nur zum Teil nutzbar und momentan kein ebenbürtiger Ersatz, da eine umfassende Restaurierung erforderlich ist, um das Werk wieder in alter Schönheit erklingen zu lassen. Insofern musste die Organistin Ingelore Schubert aus Bremen allerlei Tricks anwenden, um die Musik aus Renaissance und Barock zum rechten Klingen zu bringen.

Doch das andere, das Besondere dieses Konzertes war das Zusammenspiel der Orgel mit einer Diskantviole durch Hans-Georg Kramer. Bei diesem Instrument handelt es sich um ein Unikat. Weltweit existiert nur noch eine einzige originale Diskantviole aus der Werkstatt des berühmten Instrumentenbauers Jakob Stainer, angefertigt im Jahr 1654 und heute im Museum aufbewahrt. Hans-Georg Kramer hatte sich eine Eins-zu-eins-Kopie des einmaligen Instrumentes anfertigen lassen und präsentierte es im Konzert.

Das Konzert stand unter dem Titel „A Summer’s Delight“, was so viel bedeutet wie „Ein Sommergenuss“. Hans-Georg Kramer spielte fast gedankenversunken, ohne jegliches Vibrato, die Stücke von Claudio Merulo oder Johann Hieronymus Kapsberger. Ingelore Schubert setzte auch solistisch einige Akzente mit Kompositionen von Jan Pieterszoon Sweelinck, Georg Friedrich Händel oder William Boyce. Der „Sommergenuss“ bekam am Ende viel Beifall und wurde durch eine Zugabe bereichert: Ein kleines abendliches Marienstück des Spätromantikers Max Reger.