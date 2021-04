Transporter ausgewichen: Zwei Frauen verletzten sich bei Schmölln

Untschen. Zwei 36 Jahre alte Frauen sind bei einem Autounfall auf der B7 in der Nähe von Untschen, einem Ortsteil von Schmölln, zum Teil schwer verletzt worden.

Am Samstagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B7 in der Nähe von Schmölln. Die 36-jährige Autofahrerin gab laut Polizei an, dass ihr am Ortseingang Untschen ein Transporter auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie dem Fahrzeug aus.

Das Auto kam von der Straße ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin sowie ihre Beifahrerin (36) zum teil schwer verletzt. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.