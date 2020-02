Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Transporter gerät in Gegenverkehr – drei Verletzte auf B93

Am Samstag gegen 21.15 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße 93 von Altenburg in Richtung Borna. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Altenburg-Nord aufgrund von Fehlinterpretation der Fahrbahnteilung mit dem Transporter in den Gegenverkehr.

Er habe deshalb versucht, auf der zweispurigen Fahrbahn zu wenden. In diesem Moment fuhr jedoch ein Auto frontal in den Transporter. Alle drei Insassen des Pkw wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

