Trauern in Corona-Zeiten: Eine Feierrednerin aus dem Altenburger Land berichtet

Petra Herrmann begleitet als Feierrednerin Menschen bei Namensgebungen, Hochzeiten, Hochzeitstagen, Jubiläen aller Art und sie gestaltet die Abschiedsfeier für Angehörige. Die vergangenen drei Monate sind an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Trauerarbeit in der Corona-Krise – das sei eine Herausforderung, sagt sie.

„Wir sind eine Zunft, die Menschen begleitet in schweren Stunden des Abschieds“, umreißt sie. Seelische Begleitung, Mut und Zuversicht geben – das definiert sie als ihren Anspruch und ihre Aufgaben. Und sie sagt, dass es ihr in den vergangenen Wochen schwer gefallen sei, diesem Anspruch gerecht zu werden.

In den ersten Wochen der Corona-Krise sei zunächst alles weggebrochen. Trauerfeiern wurden verschoben oder fielen gleich ganz aus. Plötzlich wurde aus einer Verabschiedung mit ursprünglich 30, 40 Leuten eine Beisetzung mit zehn Menschen am Grab. Da bestelle niemand mehr eine Trauerrednerin, so ihre jüngsten Erfahrungen.

Sterbende durften nicht mehr besucht werden

Fand doch eine Verabschiedung statt, dann ganz anders als geplant: nur mit den engsten Verwandten, nicht mehr in der Halle, nur noch im Freien, ganz ohne Nähe. „Gehe ich mit oder ohne Mundschutz zu den Angehörigen“, fragte sich Petra Herrmann sehr oft.

Nicht mehr Abschied nehmen dürfen, wie man sich das gewünscht hat: „Das ist für mich sehr schwer zu begreifen und erst recht für die Betroffenen“, sagt Herrmann. Denn ohne Abschied fehle etwas ganz Wichtiges im Leben.

Dann rückte das Coronavirus und Covid-19 ganz nah an sie heran. Als Trauerrednerin begleitete sie zwei Familien, die Angehörige an die tödliche Viruserkrankung verloren hatten. Sie kennt diese Familien schon lange, weiß um die engen Bindungen. Und erfuhr, wie ohnmächtig, untröstlich und einsam dieses Virus macht: durch Quarantäne, Schutzmaßnahmen, Besuchsverbote für Familie, die ihre Lieben nicht mehr sehen durften, bevor sie starben. In einem Fall waren das sechs Wochen.

Trost soll nachgeholt werden

„Das hat mich sehr verunsichert und ich musste alle Kraft aufbieten, um die Hinterbliebenen zu trösten, ihnen Mut und Zuversicht zu geben“, so Herrmann. Plötzlich sei sie selbst in dieser Situation gewesen: Sie braucht jemanden, der ihr Zuversicht gibt, um Trauernde begleiten zu können. Kraft gaben ihr da Gespräche mit Kollegen.

Trotzdem fehlten ihr speziell in diesen beiden Trauerfällen fast schon die Worte, vor allem die tröstenden. Weshalb sie mit den Angehörigen noch einmal ihrer Verstorbenen gedenken möchte: Wenn Hygienekonzepte und Verbote gelockert seien, in ganz großer Runde. „Denn Trost für Hinterbliebene ist auch, dass ihnen kondoliert werden darf: durch Nachbarn, Arbeitskollegen, Sportfreunde und Bekannte“, so Herrmann.