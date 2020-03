Trauerspiel in Grünberg

Der Zerfall des Gasthofes Grünberg ist ein Ärgernis. Für die Einwohner des Dorfes, die alles daran setzen, um ihren Ort attraktiv zu machen. Für die Gemeinde Ponitz, die ihrerseits Schrottimmobilien als Schandflecke im Gemeindegebiet beseitigen möchte. Im Falle des Gasthofes laufen die Bemühungen seit Jahren ins Leere. Chancen auf eine Rettung gibt es kaum.

Eine Entwicklung, die vor allem traurig macht. Zum einen, weil Anfang der 1990er Jahre dort sehr viel öffentliches Geld investiert wurde für die Sanierung des Gasthofes, der bis zur Wende in Betrieb war. Allein es fehlte danach an einer dauerhaften Nachnutzung des Gebäudes. Zum anderen verschwindet mit dem Gasthof Grünberg ein Zeugnis regionaler Geschichte. Das Ensemble war einst Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in der Region, das auch von Reichtum und Wohlstand kündete. In den 1970er und 1980er Jahren war die Kneipe zudem ein wahres Mekka für Kuttenträger, Blues- und Rockfans, die Samstag für Samstag nach Grünberg pilgerten für Livekonzerte und Tanzveranstaltungen. Die Geschichten über diese Tage und Nächte sind legendär und bis heute nicht nur in Grünberg in aller Munde. Geschieht kein Wunder, werden sie alles sein, was vom Gasthof im Dorf übrig bleibt.