Eisregen und Blitzeis sorgen am 19. Dezember 2022 für zum Teil spiegelglatte Wege. Während die Hauptrouten frei und beräumt sind, avanciert so mancher Neben- und Fußweg kurzzeitig zur Rutschbahn, wie hier der Fußweg der neu gebauten Pleißebrücke in Gößnitz. Die war erst am Montagmittag nach mehrmonatigen Bauarbeiten freigegeben worden.