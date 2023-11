Trotz dünner Datenlage: Städte und Gemeinden im Altenburger Land sollen mehr zahlen

Altenburg. Landratsamt Altenburger Land will Städten und Gemeinden 2024 tief in die Tasche greifen. Ob das so leicht wird? Die Begründung dafür ist umstritten.

Kreisbehörde will mehr Geld von Städten und Gemeinden im Altenburger Land.

Die Begründung: Kommunen im Altenburger Land sind leistungsfähig.

Gründe, das anzuzweifeln, gibt es einige.

Wenn sich am Mittwoch, 29. November, 17 Uhr die Mitglieder des Kreistages Altenburger Land treffen, geht es um viel Geld. Der Haushaltsplan 2024 steht zur finalen Entscheidung auf der Tagesordnung und damit auch eine saftige Erhöhung der Kreisumlage.

Zur Debatte steht eine Erhöhung der Kreisumlage auf knapp 40 Millionen Euro. 2023 forderte die Kreisbehörde von den Kommunen im Altenburger Land noch knapp 36.4 Millionen Euro.

Und die Behörde ist fest davon überzeugt, dass Gemeinden und Städte im Altenburger Land dieses Geld aufbringen können. Zu diesem Schluss kommt sie nach Auswertung des Beteiligungsverfahrens, zu dem sie verpflichtet ist.

Den Städten und Gemeinden wurde demnach bis 13. Oktober Gelegenheit gegeben, die eigene Finanzausstattung darzulegen. Erhebungsbögen, die dafür auszufüllen waren, wurden an die 30 kreisangehörigen Gemeinden verschickt. Nur vier davon beteiligten sich an dem Verfahren und reichten die nötigen Unterlagen ein. 14 weitere Kommunen gaben eine schriftliche Stellungnahme ab, allerdings ohne Zahlenmaterial. Von vier Gemeinden liegt laut Kreisbehörde eine Fehlmeldung vor, acht weitere reagierten gar nicht. Diese nur sehr dünne konkrete Datenlage wurde vom Landratsamt Altenburger Land ergänzt, indem es Haushaltsdaten der Kommunen von 2017 bis 2026 heranzog.

Kommunen sind leistungsfähig

In der Auswertung kommt das Landratsamt Altenburger Land auf 14 Seiten und mehreren Anhängen zu dem Schluss, dass sowohl bei den Kommunen als auch beim Kreis die dauernde Leistungsfähigkeit gewahrt und die fortlaufende Liquidität gesichert sei.

Der Landkreis komme, so heißt es weiter, für das Jahr 2024 und auch für die Folgejahre nicht um eine Erhöhung der Kreisumlage herum, soweit sich die sonstige Finanzausstattung nicht ähnlich der Vorjahre verbessere. Die Gemeinden haben zum Teil bereits auf den Bedarf höherer Einnahmen reagiert, in dem Hebesteuersätze oder auch Gebühren angehoben wurden. Die durchgeführte Querschnittsbetrachtung zeige, dass die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen durch die anvisierte Kreisumlageerhebung nicht gefährdet, die Aufgabenerfüllung im freiwilligen Bereich möglich sei. Gleichwohl sei indes nicht zu verkennen, dass bei einzelnen Kommunen Indizien für ein strukturelles Defizit bestünde. Und das betrifft laut Landratsamt Altenburger Land zehn der insgesamt 30 Kommunen.

Die 26. Sitzung des Kreistages findet am Mittwoch, 29. November 2023, um 17 Uhr, im Landschaftssaal im Landratsamt Altenburger Land, Lindenaustraße 9 in Altenburg statt. Neben dem Haushaltsentwurf stehen folgende Punkte im öffentlichen Teil der Zusammenkunft an: Einwohnerfragestunde, Informationen des Landrates, Anfragen aus dem Kreistag, Feststellung des Konzernabschlusses der Klinikum Altenburger Land für 2022, Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ und Neubesetzung der Ausschüsse des Kreistages