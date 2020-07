Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tuchfabrik Crimmitschau lädt in den Ferien ein

In den Sommerferien bietet die Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau verschiedene Workshops an. Der Schwerpunkt wird dabei auf der neuen Sonderausstellung „Textil? Zukunft!“ liegen, die ab dem 18. Juli für Besucher geöffnet ist.

Am Eröffnungswochenende können Interessierte an vier Veranstaltungen teilnehmen. Die Leipziger Spieleentwicklerin Sandra Hofmann-Trépak startet am 18. Juli um 10 Uhr mit dem Programm „Berufs-Lexikon“. Sie lädt dazu ein, sich gemeinsam mit den vielen Berufen zu beschäftigen, die an der Herstellung von Textilien beteiligt sind.

Um 15 Uhr bietet Cheslo, Comiczeichner und Schöpfer der „Textil? Zukunft!“-Superhelden, einen „Superhelden-Plakat“-Workshop an. Mit ihm können Kinder und Jugendliche eine eigene Figur entwerfen und ein Plakat gestalten. Am 19. Juli beginnt um 10 Uhr eine Führung durch den Sahnpark mit Stadtgärtner Helge Klemm. Um 13 Uhr bietet das Museum dann einen Schnupperkurs zum Filzen an. Hierbei werden mit Wolle, Wasser und Seife bunte Sommerblumen hergestellt.

In den Ferienwochen finden regelmäßig Programme zur Sonderausstellung statt. Am 23. Juli, 6. und 20. August ab 10 Uhr steht das „Berufs-Lexikon“ im Mittelpunkt. Das Programm „Wettbewerbs-Werkstatt Textil? Zukunft!“ wird am 30. Juli und 13. August, ab 10 Uhr, organisiert. In der Ausstellung können die Produkte der sächsischen Textilindustrie erkundet werden. Die Firmen suchen mit einem Wettbewerb nach neuen Ideen, um für diese zu werben. In einer offenen Werkstatt können Kinder und Jugendliche an Beiträgen arbeiten.

Die Teilnehmerzahlen für die Aktionen sind begrenzt. Eine Anmeldung ist deswegen notwendig. Für den Plakat-Workshop, den Filzkurs, das „Beruf-Lexikon“ und die „Wettbewerbs-Werkstatt“ ist das unter Telefon 03762/93 19 39 möglich, für die Sahnpark-Führung unter Telefon 03762/90 80 02.