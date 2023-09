Türme, Konzerte, Überraschendes: Der Denkmaltag im Altenburger Land

Schmölln. Von Schmölln bis Ponitz: Eine Auswahl an Ausflugstipps für Sonntag, 10. September.



Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, beteiligen sich auch in diesem Jahr die Stadtverwaltung Schmölln sowie der Heimat- und Verschönerungsverein. Der Heimatverein öffnet von 10 bis 16 Uhr folgende Orte: die Vereinsräume mit Dauerausstellung, Am Brauhof 1, den Bergkeller „hinter dem Rathaus“ und den Aussichtspunkt von der historischen Stadtmauer

Stadtführungen gibt es (wenn gewünscht) jeweils 13 und 14.30 Uhr. Start ist vor den Vereinsräumen (Am Brauhof 1). Es sollten mindestens je sechs Teilnehmer dabei sein.

Am Hiller-Turm in der Seufzer-Allee (nur fußläufig erreichbar) kann aufgrund der sehr aufwendigen und hochwertigen Restaurierung nur einer begrenzten Personenzahl Einlass gewährt werden. Es kann so zu längeren Wartezeiten kommen.

Neben den Stationen des Heimat- und Verschönerungsvereins bietet auch die Stadtverwaltung in diesem Jahr ein offenes Rathaus mit Turmbesteigung von 10 bis 16 Uhr an.

Weiterhin ist das Knopf- und Regionalmuseum am Sprottenanger von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr finden zusätzlich Führungen im technischen Museumsteil in der Ronneburger Straße 90 statt.



Altenburg

Zu einem „Tag der offenen Baustelle“ lädt das Theater Altenburg Gera am Sonntag, 10. September, von 10 bis 15 Uhr in das Theater Altenburg ein. Gäste können sich im Rahmen von Führungen mit dem technischen Direktor René Prautsch einen Überblick über die Sanierungsfortschritte verschaffen. Der Eintritt ist kostenfrei, aufgrund der geringen Platzkapazität muss jedoch ein Zeitticket erworben werden. Die Rundgänge finden stündlich statt. Eine letzte Führung beginnt 15 Uhr. Das Theater weist darauf hin, dass die Führungen nicht barrierefrei sind. Informationen und kostenfreie Eintrittskarten sind an den Theaterkassen erhältlich, telefonisch unter: 03 65 / 8 27 91 05 sowie online unter:www.theater-altenburg-gera.de



Lumpzig

Die 1829/30 zum Teil aus Steinen der ehemaligen Kirchen von Lumpzig (1802 abgebrannt) und Braunshain (1829 abgetragen) gebaute Saalkirche mit Kirchturm an der Hauptstraße beeindruckt durch den klassizistisch-neugotischen Entwurf des Leipziger Architekten Albert Geutebrück. Der 1980 restaurierte Flügelaltar von 1487 stammt aus der Pfarrkirche Braunshain. Führungen durch die Kirche werden von 10 bis 17 Uhr angeboten, wie auch Turmbesteigungen und eine Milbenkäseverkostung. Von 14 bis 15 Uhr gibt es ein Orgelkonzert auf der Mende-Orgel.



Grünberg

Die Dorfkirche im Kirchweg in Grünberg fasziniert mit einer restaurierten Innenraumfassung von 1904 mit Schablonenmalerei und Bibelzitaten. Hier finden sich zwei restaurierte Figuren aus dem 15. Jahrhundert: Maria mit Kind und eine trauernde Maria. Geöffnet ist die Kirche von 10 bis 17 Uhr. Um 10.30 Uhr gibt es eine Andacht. Es werden Besichtigungen und Führungen über die Restaurierung der Jugendstil-Ausstattung der Kirche angeboten ebenso wie Orgelvorspiel. Die Turmbesteigung bietet einen einmaligen Ausblick auf das Pleißenhügelland.



Ponitz

Das Renaissanceschloss in Ponitz wurde 1568 bis 1574 im Stil der Renaissance umgebaut. Im Obergeschoss ist es mit eindrucksvollen Kassettendecken ausgestattet.

Heute ist das Schloss ein überregionales Kultur- und Veranstaltungszentrum – und Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Von 10 bis 17 Uhr ist die Ausstellung von Andreas Hinkel „Teichbilder“ zu sehen und eine Besichtigung der restaurierten Decke im ersten Obergeschoss möglich. Interessant ist auch die kleine Erinnerungsschau im Foyer zur Friedenslinde am ehemaligen Dreierhaus aus Anlass des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens. 15 Uhr wird eine Aufführung der Musikschule Altenburger Land dargeboten. Verkaufsstände und das Schlossantiquariat „Jedes Buch ein Baustein für das Schloss“ runden das Angebot ab.



Niederarnsdorf

In der Heinrich-Heine-Straße 7 hat der Kunsthof Niederarnsdorf geöffnet. Er wurde 1694 in der Dorfchronik erstmals erwähnt. Wohnstallhaus, Gesindehaus und Scheune sind als Fachwerk, teils mit Lehmweller-Wänden errichtet und von zwei Bauerngärten umsäumt. Geöffnet ist der Hof von 11 bis 18 Uhr.

Von 13 bis 17 Uhr wird es einen Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geben, der dazu anleitet, mittels Walzen und Pflanzendruck Tapeten zu gestalten.

An diesem Tag wird auch die Einweihung des restaurierten Brotbackofens gefeiert mit Brot, Kuchen und Marmeladen aus hauseigener Produktion. Es werden Führungen durch die Räume des Wohnhauses, die seit September 2022 instandgesetzt und aufwendig mit Lehmputz saniert wurden, angeboten. Die künstlerischen Residenzstipendiatinnen und -stipendiaten 2023 – Daniela Junghans, Mandy Gehrt, Martin Feistauer und Rahel Zaugg – gewähren Einblicke in ihre Arbeitsprozesse, die sich unmittelbar mit der Umgebung des Kunsthofes befassen. Eine Fotodokumentation zu den Bauprozessen wird parallel zu besichtigen sein. Alle diesjährigen Einnahmen und Spenden zum Tag des offenen Denkmals werden zur Sicherung der Stampflehmwand-Scheune verwendet.

Weitere Tipps und Infos unter: www.altenburgerland.de/de/denkmaltag