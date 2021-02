Über 40.000 Euro für Nobitz für mobile Nahversorgung

Wie die SPD-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser informiert, wird das Projekt „LebensMittelPunkte“ aus Nobitz mit knapp 42.000 Euro über das Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ gefördert.

Begegnungsräume sollen geschaffen werden

„In kleineren Gemeinden fehlt oft ein Ort der Begegnung oder die Möglichkeit, sich in direkter Nähe mit Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen. Genau hier setzt das Projekt ‘LebensMittelPunkte’ an“, so Kaiser. Der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) und das Projektteam wollen Begegnungsräume und Orte der gemeinsamen Aktion schaffen, lobt sie das Konzept.

Mal schnell zum Bäcker, auf dem Rückweg noch zum Fleischer und beim Drogeriemarkt vorbei: Was in großen Städten Alltag ist, ist für Menschen in ländlichen Regionen nicht möglich. Der nächste Supermarkt ist oft weiter weg und kleine Läden können sich gegen die große Konkurrenz im Internet und den Einkaufszentren nur schwer durchsetzen. Hier will das Förderprogramm ansetzen.

Die Ostthüringer Bundestagsabgeordnete werde die Umsetzung des Nobitzer Projektes „LebensMittelPunkte“ aufmerksam verfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung.