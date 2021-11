Über 450 Suchtkranke lassen sich in Altenburg beraten

Altenburg. Mitarbeiter unterstützen und begleiten bei Entwöhnung.

Heute ist der Aktionstag Suchtberatung, darauf weisen die Mitarbeiter der Suchtberatungsstelle Altenburger Land, Zeitzer Straße 14, in Altenburg hin.

Jährlich suchen über 450 Personen im Landkreis die Beratungsstelle auf, um einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Abhängigkeit zu finden oder den eigenen Konsum zu reflektieren und auf dessen Gefährlichkeit zu überprüfen. Darüber hinaus stehen die Berater auch den Angehörigen von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen zur Seite.

Medizinische Versorgung vermitteln

Dauer und Inhalt des Beratungsprozess richten sich nach der individuellen Problemlage. Dabei arbeiten die Fachleute nicht nur an Problemen und Belastungen, sondern nutzen auch die Stärken und Fähigkeiten jedes Klienten, die im Verlauf der Abhängigkeitsentwicklung vielleicht vergessen, jedoch nicht verloren sind. Eine weitere Aufgabe ist die Vermittlung in die medizinische Versorgung, etwa in eine kurzfristige Entzugsbehandlung oder aber in eine umfangreiche Entwöhnungstherapie.

An dieser Stelle ist wichtig zu wissen, dass Suchtberatung sich zwar mit Suchttherapie überschneidet, jedoch nicht den gleichen Fokus hat. Für eine stabile Abstinenz ist initial zumeist eine stationäre oder ambulante Entwöhnungsbehandlung nötig, diesen Prozess können die Berater begleiten, eine Therapie jedoch nicht ersetzen. Dennoch helfen sie nach einer Therapie bei der Festigung der dort gewonnen Erkenntnisse in Form der Nachsorge.

Mehrere Herausforderungen

Häufig ist die Abhängigkeit nicht die einzige Herausforderung – berufliche, familiäre, finanzielle, psychische Belastungen stellen Hürden auf dem Weg zur Befreiung aus der Sucht dar und können eine Entwöhnungsbehandlung erschweren. Die Berater unterstützen daher beim Abbau des Problembergs, etwa beim Ausfüllen von Anträgen oder durch Vermitteln von Kontakten zu geeigneten Ansprechpartnern.

Informationen gibt es unter Telefon 03447/31 34 48.