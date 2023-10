Über den Zauberberg zur Altenburger Museumszukunft

Altenburg. Visionen zur Entwicklung der Altenburger Museumslandschaft werden bei Feiertagsführung vorgestellt.

Bei einer Feiertagsführung über den „Altenburger Zauberberg“ gibt Roland Krischke, Direktor der Altenburger Museen, am Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr, Einblicke in die Überlegungen zur Entwicklung des Altenburger Schlossberges zwischen Residenzschloss und Lindenau-Museum.

Die Entwicklung des Schlossberges zu einem Tourismus-Magneten, der durch die Museumssammlungen, eine kluge Vermittlungsstrategie sowie Bildungs- und Erlebnisangebote Menschen auch von weither anlockt, ist eines der zentralen Anliegen der Altenburger Museen.

Seit dem Beginn der Zusammenarbeit in Form einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft wird an einem neuen Masterplan für den Altenburger Schlossberg gearbeitet. Der Schwerpunkt des neuen Konzeptpapiers liegt auf der Frage, wie die Liegenschaften auf dem Schlossberg sinnvoll mit Leben gefüllt und wie das Ganze finanziert werden kann.

Über künftige Nutzung

Roland Krischke gibt beim Rundgang vom Residenzschloss zum Lindenau-Museum Einblick in die Zukunft des Schlossberges und der Museumslandschaft. Dabei illustriert er künftige Nutzungsmöglichkeiten einzelner Liegenschaften. Die Teilnehmer des Rundgangs sehen so nicht nur die Gebäude im Schlosshof mit neuen Augen, sondern erleben den Schlossgarten, in dem ein Museumscafé seinen Platz finden soll und den Herzoglichen Marstall, der künftig den Mitarbeitern der Museen als Arbeitsplatz dient. Zudem wird er zum Schaudepot, Ausstellungsort der Grafischen Sammlung und für Veranstaltungen und Präsentationen aufgewertet. Krischke gibt einen Einblick in die Gedankenspiele rund um einen Depotneubau und gibt auch Überlegungen zur Neugestaltung der Ruine des Schönhauses preis.

Neues Stadtgeschoss

Den Schlusspunkt der Führung bildet das Lindenau-Museum, an dem umfangreiche Bauarbeiten stattfinden. An dieser Station wird auf die künftige Gestalt des Museums eingegangen, die sich durch Schaffung eines neuen Stadtgeschosses vom bisherigen Bau unterscheiden wird.

Nur bei sehr schlechtem Wetter findet eine Ersatzveranstaltung in der Geschichtswerkstatt im Residenzschloss statt.