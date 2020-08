Im Corona-Jahr entscheiden sich viele Leute für einen Urlaub in der Region. Der Haselbacher See ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Über die alternative Erholung berichten

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles ein wenig anders als sonst: Wir müssen Masken aufsetzen, wenn wir in den Supermarkt gehen oder mit dem Bus fahren. Beim Friseur oder im Restaurant müssen wir unsere Adresse hinterlassen und wir waschen uns bedeutend öfter als in der Vergangenheit die Hände.

Natürlich hat die Corona-Krise auch Einfluss auf unser Urlaubsverhalten. Waren die Deutschen in den zurückliegenden Jahren sehr gern im Ausland unterwegs, entscheiden sich viele in diesem Jahr für den Urlaub im eigenen Land. Und einige wählen ganz bewusst sogar den Urlaub in Thüringen oder in benachbarten Bundesländern, entdecken quasi ihre Heimat ganz neu.

Uns interessiert, wie Ihr alternativer Urlaub in diesem Jahr aussieht. Schreiben Sie uns, was Sie ursprünglich geplant hatten und wofür Sie sich aufgrund der Pandemie entschieden haben. Erzählen Sie von ihren Reiseerlebnissen in diesem besonderen Jahr, lassen Sie uns und unsere Leser daran teilhaben.

Wir freuen uns auf Ihre Berichte und natürlich auch auf Fotos aus Ihrem Urlaub.

Schildern Sie uns Ihre Erlebnisse im alternativen Urlaub und schreiben Sie uns eine Mail an schmoelln@otz.de.