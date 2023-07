Über die Anfänge des heutigen Schlossmuseums in Altenburg

Altenburg. Ein Vortrag zu diesem Thema wird am kommenden Mittwoch, 26. Juli, angeboten.

Die Geschichts- und Altertumsforschende Gesellschaft des Osterlandes (Gago) lädt in Kooperation mit dem Residenzschloss Altenburg am Mittwoch, 26. Juli, um 19 Uhr zu einem Vortrag ein. Gustav Wolf, Vorsitzender der Gago, referiert über die Anfänge des heutigen Schlossmuseums und seinen Gründungsdirektor Albrecht von der Gabelentz.

In dem Vortrag wird die Gründungsphase des heutigen Schloss- und Spielkartenmuseums, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, vorgestellt. Beleuchtet werden auch die schwierigen Rahmenbedingungen der Museumsgründung, die aus der politischen und wirtschaftlichen Umbruchphase nach dem Ersten Weltkrieg resultierten.

Der zweite Schwerpunkt der Ausführungen liegt auf dem ersten Direktor des Museums: Albrecht von der Gabelentz. Dieser war bereits seit 1912 Leiter des Lindenau-Museums, bevor er ab 1923 auch als Direktor des Schlossmuseums in Altenburg fungierte.

Gustav Wolf gilt als profunder Kenner der Lokal- und Regionalgeschichte. So verfasste er zahlreiche Publikationen zu historischen und archäologischen Themen und wirkte an mehreren Ausstellungen im Museum Burg Posterstein und im Schloss- und Spielkartenmuseum in Altenburg mit. Seit 2007 ist Wolf Vorsitzender der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes.

Der Vortrag findet im Rahmen des Begleitprogrammes zur Sonderausstellung „Alles in einer Hand - 100 Jahre Spielkartenmuseum“ statt.