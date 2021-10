Über die Bedeutung von Aas

Altkirchen. Vortrag über Luderplätze am 28. Oktober in Altkirchen.

Andreas Martius, Vorsitzender des Naturschutzbundes Gera-Greiz hat einen interessanten Vortrag über Luderplätze vorbereitet.

Er berichtet über mehrjährige Erfahrungen auf einem Luderplatz auf einer ehemaligen Deponie im Landkreis Greiz. In einem eingezäunten Gelände werden hygienisch einwandfreie, von der Veterinärbehörde genehmigte Schlachtabfälle und Tierkadaver ganzjährig als Nahrung für aasfressende Tierarten angeboten. Das Ganze werde von Wissenschaftlern fachkundig begleitet, das heißt, rund um die Uhr würden durch Kameraüberwachung und Insektenfallen wissenschaftliche Daten zur Nutzung des Platzes durch verschiedene Tiergruppen gesammelt und ausgewertet.

Der Luderplatz im Landkreis Greiz sei der erste dieser Art mit offizieller Genehmigung in Deutschland und werde hoffentlich zu einem Modellprojekt für ähnliche Maßnahmen im ganzen Land, so Martius.

Tote Tiere sind äußerst wichtige Bestandteile natürlicher Prozesse und in Nahrungsketten. Durch übertriebene Hygiene und „deutschen Ordnungswahn“ gebe es diese Ressource in unserem Land heutzutage nicht mehr. Mit dem Vortrag soll aufgezeigt werden, wie durch vergleichsweise kleine und einfach zu realisierende Maßnahmen die Biodiversität in stark genutzten Lebensräumen erhöht werden kann.

Zu diesem Vortrag wird am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der Gaststätte Drei Linden in Altkirchen eingeladen.