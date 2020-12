Vielleicht hat es für manche Eltern nur etwas Sentimentales, selber einmal auf dieser Schule gewesen zu sein. Für andere ist es eine Selbstverständlichkeit, die Schule zu unterstützen, auf die das eigene Kind geht. Die Regelschule Nöbdenitz kann sich allemal glücklich schätzen, einen solchen aktiven und engagierten Förderverein zu haben.

Die Arbeit eines Fördervereins ist nicht nur eine kleine zusätzliche Unterstützung, sondern eine wichtige Stütze für Schule, Lehrer und Schüler. Ohne dessen Hilfe könnten nicht die vielfältigen Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Projekte, wie das grüne Klassenzimmer oder ein neuer Fahrradunterstand könnten ohne dieses ehrenamtliche Engagement nur mühsam umgesetzt werden. Solche Projekte sind mit einem großen Zeit- und Organisationsaufwand verbunden.

Solcher Einsatz ist nicht mehr selbstverständlich. In einer Zeit, in der immer häufiger die Verantwortung an andere abgeschoben wird, ist die Arbeit dieses Fördervereins bewundernswert. Es sollte nicht vergessen werden, dass es für die Mitglieder mit Mehrarbeit und Aufopferung der eigenen Freizeit verbunden ist. Letztendlich kommen die Ergebnisse den eigenen Kindern zugute. Oder es geschieht aus Liebe zu der Schule, in der die eigene Schulzeit verbracht wurde.