Über ein Viertel mehr Anfragen im Archiv

Altenburg. Altenburger Stadtarchiv hofft auf persönliche Erlebnisse der Pandemie.

Das Stadtarchiv Altenburg ist wegen des Lockdowns seit Mitte Dezember 2020 geschlossen. Der Lockdown erlaubt zwar keine persönlichen Kontakte, gleichwohl gehen schriftliche und telefonische Anfragen ein und werden bearbeitet. So lässt der Blick auf die Statistik erkennen, dass im Jahr 2020 zwar weniger Besucher registriert wurden, dafür aber über ein Viertel mehr schriftliche Anfragen gestellt wurden.

Der Arbeitsalltag der Archivmitarbeiterinnen besteht zu-meist aus der Verzeichnung von Archivalien und Recherchen im Bestand des Stadtarchivs, der bis in das Jahr 1256 zurückreicht.

Enge Zusammenarbeit mit Kreisarchiv

Ziel ist die ausführliche Beantwortung verschiedener Anfragen. Es werden Fragen zur Historie Altenburgs gestellt: So melden sich Schüler, um Hilfe bei der Beantwortung ihrer Aufgaben für den häuslichen Unterricht zu erhalten. Hier wird auf den umfangreichen und vielfältigen Wissensschatz, den der Archivbestand bietet, zurückgegriffen. Diesen nutzen auch gern die Altenburger Museumsmitarbeiter für ihre Recherchen zu anstehenden kulturellen Veranstaltungen oder Ausstellungen. Ebenso spiegelt das Anfragenbild die rege Bautätigkeit wider, denn regelmäßig erreicht das Stadtarchiv die Bitte, nach Bauakten zu recherchieren. Hier erweist sich die Zusammenarbeit zwischen dem Bauarchiv der Stadt und dem Kreisarchiv Altenburger Land als vorteilhaft.

Auf einer eher persönlichen Ebene sind die E-Mails von Genealogen. Sie sind in der Regel auf der Suche nach verwandtschaftlichen Verbindungen und versuchen Lücken in der Familiengeschichte zu schließen.

Heimatforscher haben es schwer

Schwerer fällt die Realisierung der Recherchen hingegen aktuell den Heimatforschern, die sonst selbst in den alten Akten blättern. Sie versuchen aber, ihre Forschungen trotz Corona-Einschränkungen mit Unterstützung der Archivmitarbeiterinnen zu meistern.

Durch die Anfragen erfahren auch die Mitarbeiter Neues und können so auch den Erkenntnisstand stetig erweitern. Eine weitere archivische Aufgabe ist die Übernahme von abgeschlossenem Schriftgut aus der Stadtverwaltung.

Gerade die derzeitige pandemische Situation deutet eine historische Zäsur an. Wer Interesse hat, seine Erlebnisse aus der Pandemiezeit mit dem Archiv zu teilen, kann sich an die Mitarbeiterinnen unter der Rufnummer (03447) 57 90 62, per Post an die Stadtverwaltung Altenburg, Büro Archiv, Markt 1, 04600 Altenburg oder per E-Mail an stadtarchiv@stadt-altenburg.de wenden.