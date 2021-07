Über himmlische Mathematik

Ein frommer Witz erzählt von einem Mann, der sich nach einem langen und gesegneten Leben vor der Himmelstür wieder findet. Und weil die keine Klingel hat, klopft der Mann an. Wenig später wird die Himmelstür von Petrus geöffnet, der nach dem Begehren des Mannes fragt.

Und der: „Petrus, wie komm ich jetzt in den Himmel?” Und Petrus: „Mein Lieber, das funktioniert hier so: Du brauchst tausend Punkte und dann bist du drin. Also liste mal auf, was du in deinem Leben so an Gutem getan hast!” Und der Mann: „Ich war über fünfzig Jahre mit derselben Frau verheiratet und habe sie nie betrogen.” Und Petrus: „Schön, dafür bekommst du zwei Punkte.” Und der Mann: „Was, nur zwei Punkte? Das ist aber hart.”

Der Mann besinnt sich einen Augenblick und sagt dann: „Ich habe immer meine Kirchensteuern bezahlt, manchmal habe ich sogar noch was für die Armen gespendet.” Und Petrus: „Schön, dafür bekommst du noch mal zwei Punkte.” Enttäuscht über die geringe Punktezahl denkt der Mann weiter verzweifelt nach und sagt dann noch: „In den Monaten der Coronapandemie habe ich immer die Hygiene- und Abstandsregeln befolgt, um andere zu schützen.“ Und Petrus: „Schön, das gibt noch mal zwei Punkte und dein Kontostand ist jetzt bei sechs.”

Als das der Mann hört, hat er die Faxen dicke und brüllt Petrus an: „Bei diesem System komme ich ja nie in den Himmel, es sei denn durch die Gnade Gottes.” Und Petrus: „Volltreffer! Tausend Punkte, mein Sohn, geh ein in die Freude deines Herrn.”

Himmlische Mathematik, weil Gott anders rechnet als wir. Er rechnet nicht auf, sondern er rechnet um Jesu willen an. Genau das musste auch ein Paulus erkennen, denn im neuen Wochenspruch heißt es:„Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ (Epheser 2,8).