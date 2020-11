Über Wasserverbrauch nachdenken

Zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt. Sicher wissen auch viele, dass die Deutschen wahre Meister im Sparen von Wasser sind. Der tägliche Wasserverbrauch beträgt pro Person gerade einmal 121 Liter. Doch dass jeder Deutsche täglich ganze 3900 Liter Wasser indirekt verbraucht, die zur Herstellung von Nahrungsmitteln und Konsumgütern gebraucht werden, wissen wohl die wenigsten. Die neue Wanderausstellung „Durstige Güter“ im Altenburger Mauritianum möchte hierzu über Wasserverbrauch und -verschwendung informieren. Aufgrund des Teil-Lockdowns soll die Ausstellung zumindest virtuell erlebbar sein.

Erdbeeren aus Kolumbien zu Weihnachten

Die drastischen Auswirkungen des enormen Wasserverbrauchs sind in den vergangenen Jahren öffentlich geworden. So dürfte das traurige Schicksal des fast versiegten Aralsees in Usbekistan bekannt sein. Die ursprünglichen Zuflüsse des früher riesigen Binnengewässers sind in den vergangenen Jahrzehnten rücksichtslos angezapft worden, um Baumwolle zu produzieren. Baumwolle sei jedoch nur eines von vielen Produkten, die enorm viel Wasser verbrauchen und über das ganze Jahr gekauft, genutzt und genossen werden, erklärt Mike Jessat, Museumsdirektor des Naturkundemuseums Mauritianum Altenburg.

Manche werden beispielsweise Mandeln aus dem von Wasserknappheit geplagten Kalifornien genießen, andere Erdbeeren aus Kolumbien zur Weihnachtszeit. Da kämen schnell die 3900 Liter im indirekten Wasserverbrauch pro Person zustande, erläutert Jessat: „Die Leute sollen sich fragen, wie wir mit dem Wasser umgehen. Es geht darum, dass man seinen eigenen Konsumverbrauch reflektiert.“

Doch den Ausstellungsorganisatoren macht nun einmal mehr Corona einen Strich durch die Rechnung.

Ausstellung soll im virtuellen Rundgang erlebbar werden

Für diese Woche Montag war die Eröffnung der Ausstellung vorgesehen gewesen, informiert Jessat. „Bisher hatten schon Schulen Interesse bekundet, etwa die Bonhoefferschule.“ Da vor dem Lockdown keine normale Ausstellungseröffnung möglich gewesen wäre, sollte diese ohnehin über ein Youtube-Video stattfinden. Die Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat ihre Grußworte bereits in Videoformat beigesteuert. Markus Berger, von der Technischen Universität Berlin, der in einem Projekt den globalen Wasserverbrauch deutscher und europäischer Importe erforscht, wird ebenfalls über Video einen Fachvortrag über seine Erkenntnisse halten. Schließlich soll das Youtube-Video durch einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung ergänzt werden. Hierzu sollen in den nächsten Wochen im Mauritianum Dreharbeiten stattfinden. Mike Jessat und Stefanie Markwardt, Referentin für Ressourcenmanagement des Thüringer Umweltministeriums, werden hierzu per Video über die Ausstellung informieren, so Jessat: „Wir müssen jetzt in dieser Situation flexibel reagieren und auf Sicht fahren.“ Über die Webseite des Mauritianums Altenburg könne sich jeder informieren, wann die Ausstellung in Videoformat erlebbar sein wird.

Die Wanderausstellung sollte ursprünglich in neun verschiedenen Orten thüringenweit zu sehen sein. Nach dem Mauritianum war eine Eröffnung im Dezember in der Stadtbibliothek in Weimar vorgesehen. Ob die folgenden Stationen der Ausstellung stattfinden können, sei abhängig von der Coronaentwicklung, so Stefanie Markwardt. Der Film, der in Altenburg gedreht werden soll, könne genau die Leute informieren, denen es aufgrund von Corona nicht möglich ist, die Ausstellung zu besichtigen. Wie Markwart weiter erläutert, bestehe die Ausstellung „Durstige Güter“ schon seit zweieinhalb Jahren und war bisher in über 20 Orten deutschlandweit zu sehen. Markwardt, die an der Konzeption der Ausstellung beteiligt war, verdeutlicht das Ziel der Wanderausstellung: „Es soll ein Bewusstsein geschafft werden, dass die Wasserverfügbarkeit global, aber auch schon in Deutschland, immer geringer wird.“