In einer feierlichen Sitzung des Schmöllner Stadtrats wurden am Donnerstagabend, 8. Oktober 2020, in der Ostthüringenhalle Stadträtinnen und Stadträte geehrt, die mindestens drei Legislaturperioden im Dienst der Schmöllner Bevölkerung standen.

Gundula Werner (Neues Forum), die amtierende Stadtratsvorsitzende, blickte in ihrem Festvortrag auf die bewegte Schmöllner Geschichte in den Jahren nach der friedlichen Revolution 1989 zurück. „Nach 30 Jahren Abstand und mit meiner jetzigen Lebenserfahrung kann ich sagen: Es war ein Glücksfall.“

„Schmöllns Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren ist menschengemacht“, erinnerte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) in seinen Begrüßungsworten. Das sei der Anlass gewesen, aktuelle und ehemalige Mitglieder des Stadtrates, ehemalige Bürgermeister und aktuelle Ortsteilbürgermeister einzuladen.

Kurz nach dem politischen Umbruch hatte der neu gewählte Magistrat eine Herkulesaufgabe zu lösen. Die Arbeitslosigkeit lag in dieser Zeit bei 40 Prozent. Das ging mit psychischen und wirtschaftlichen Belastung für viele Schmöllner einher. Fachkräfte wanderten ab, vor allem junge Frauen. Im Jahr 1994 wurden in Schmölln lediglich 20 Kinder geboren. Das Krankenhaus war in seiner Existenz bedroht.

Wegweisende Beschlüsse

Es waren kluge Entscheidungen, die früh getroffen wurden. Sie führten dazu, dass aus der grauen Stadt Schmölln eine Stadt wurde, an der man sich wieder orientiert. Darin sind sich Bürgermeister Schrade und Gundula Werner einig.

„Ohne die wegweisenden Beschlüsse, zum Beispiel große Supermarktketten nicht nur am Stadtrand zu platzieren, hätten wir jetzt einen toten Marktplatz in Schmölln,“ beschreibt es Werner in ihrem Vortrag. Ohne eine Zusammenarbeit mit der Stadt Gößnitz, den Autobahnanschluss, die Bahnunterführungen, die Industrieansiedlungen und die neuen Ortsteile, hätte sich Schmölln nicht so entwickeln können. Die anfängliche Befürchtung, Schmölln würde die Ortsteile nur schlucken, wurde schnell widerlegt. Laut Bodo Müller (SPD), ehemaliger Stadtrat aus Großstöbnitz, hat die Eingemeindung Großstöbnitz vorangebracht.

Nervös und gleichzeitig stolz

„Es waren die Mütter und Väter der Stadt, die gezeigt haben, wie wichtig es war, schnell zu entscheiden“, so Schrade. Dass diese Arbeit erfüllend war, davon berichtet Winfried Hippe (CDU), Stadtrat der ersten Stunde. „Es war spannend. Man war schon etwas nervös, aber auch stolz, etwas bewegen zu können", beschreibt er die erste Sitzung.

Bewegt haben sie in dieser Zeit sehr viel. Allein im ersten halben Jahr des Bestehens des Stadtrats wurden 72 Beschlüsse gefasst. Bodo Müller, der wie Hippe von Anfang an dabei war, schwärmt „vom Neuanfang und der Aufbruchstimmung.“ Nur: So viel diskutiert wie heute habe man damals nicht. Winfried Hippe fügt hinzu: „Heute ist alles komplizierter. Es müssen viel mehr Gesetze und Verordnungen beachtet werden.“

Der Donnerstagabend war geprägt von Rückblicken, von Respekt und Dank für die Leistung der Frauen und Männer im Dienst der Stadt. Aus diesem Anlass wurden Stadträte, die mindestens drei Amtszeiten gearbeitet hatten, geehrt. Insgesamt 19 Personen verdienten sich diese Auszeichnung, darunter die bereits erwähnten Bodo Müller und Winfried Hippe mit sechs Amtsperioden. Letzterer ist heute noch im Dienst.

Einziger Wermutstropfen des feierlichen Abends: Die Fraktion Bürger für Schmölln blieb der Veranstaltung fern. Ihre Begründung: Man wolle gegen die Corona-Maßnahmenpolitik der Bundesregierung protestieren.