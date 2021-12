Überfall in Altenburg - Streit unter Männern eskaliert

Altenburg. Ein 28-Jähriger ist in Altenburg verletzt worden. Zwei Männer haben sich in einem Mehrfamilienhaus beleidigt und bedroht.

Ein 28-Jähriger ist in Altenburg Opfer einer Körperverletzung geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Mann am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in Begleitung eines weiteren Mannes am Theaterplatz.

Dort wurde der 28-Jährige von einem bislang unbekannten Täter am Oberkörper leicht verletzt. Zudem wurde seine Jacke beschädigt. Die Kriminalpolizei aus Altenburg ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

Streit unter Männern eskaliert

Zwei Männer (31, 52) sind Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schmöllnchen Vorstadt in Altenburg in Streit geraten.

Sie beleidigten und bedrohten sich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der 31-Jährige erstattete Anzeige gegen seinen Kontrahenten. Die Altenburger Polizei ermittelt daraufhin zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden.