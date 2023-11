Überraschende Literatur und Bühnenzauber in Gera und Altenburg

Mit dem Musical „Anything goes“ können musikalische „Leichtmatrosen“ am Sonntag, um 14.30 Uhr, im Großen Haus in Gera auf eine „beswingte“ Kreuzfahrt voller fröhlicher Turbulenzen gehen.

Gera/Altenburg. Die Theatertipps vom 3. bis 5. November 2023 in Gera und Altenburg

Am Freitag, dem 3. November, heißt es ab 19.30 Uhr „Türen auf“ für „Literatur in den Häusern der Region“. Kulturinteressierte Gastgeber laden in ihre privaten Räumlichkeiten ein. Im Rahmen von Lesungen werden Mitglieder des Theaters Altenburg Gera literarische Werke vorstellen. Eintrittskarten sind an den Theaterkassen in Gera und Altenburg erhältlich. Erst mit ihrem Erwerb erfahren die Käuferinnen die genaue Adresse des Aufführungsortes. Genauere Informationen zu den einzelnen Lesungen können von der Webseite des Theaters abgerufen werden.



Gera

Als Kind hatte die Kinderbuchautorin Elizabeth Shaw vor vielen Dingen Angst. So wurde „Der kleine Angsthase“ ihr kleines Alter-Ego – eine der beliebtesten Kindergeschichten in der DDR. Die bezaubernde Geschichte, wie aus dem Häschen ein mutiger Hase wird, ist am Samstag, 4. November, um 15 Uhr und am Sonntag, 5. November, um 11 Uhr als Puppentheater im Szenario (Einlass links vom Haupteingang des Theaters Gera) zu erleben. Für Kinder ab vier Jahren.

Der Hornist Nikolaus Voglhofer hat gemeinsam mit Organist Benjamin Stielau ein farbenfrohes und abwechslungsreiches musikalisches Programm entworfen, in welchem am Samstag, 4. November, um 16 Uhr französische, deutsche und russische Komponisten der Spätromantik und der Moderne vertreten sind. Darunter sind bekannte Namen wie Richard Strauss oder Alexander Glasunov, aber auch seltener zu hörende Werke von Jean Francaix oder Hans-André Stamm. Der Klangfarbenreichtum der Orgel des Konzertsaales wird in Solowerken des französischen Barock (Guillaume-Gabriel Nivers), der deutschen Orgelromantik (Max Reger) und der Moderne (Denis Bédard) präsentiert.

Mit „Anything Goes“ präsentiert das Theater Altenburg Gera am Sonntag, 5. November, um 14.30 Uhr, im Großen Haus eines der schönsten amerikanischen Musicals der goldenen Swing-Ära. Auf der wohl verrücktesten Kreuzfahrt der Musicalgeschichte erlebt der Zuschauer zweieinhalb kurzweilige Stunden an Bord des Luxusliners MS America, auf dem die skurrilsten Passagiere unterwegs sind. Genug Personal für ein turbulentes Verwechslungsdurcheinander, in dem nur der Obersteward den Überblick behält und das Broadway-Happy-End einfach unvermeidbar ist. Stechen Sie mit der MS America in See.



Altenburg

Zum 2. Kammerkonzert laden Musikerinnen und Musiker am Sonntag, 5. November, um 11 Uhr an einen besonderen Ort ein: in die Aula des Altenburger Friedrichgymnasiums in der Geraer Straße. Es erklingen Lieder und Kammermusik von Dmitri Schostakowitsch, Alfred Schnittke und, mit direktem Bezug zum Ort des Geschehens, Hans Christian Bartel. Bartel war bis 1950, also in der Zeit des Altenburger Jugendwiderstandes, Schüler des Friedrichgymnasiums und hat unter anderem auch mehrere Gedichte seines hingerichteten Mitschülers Hans Joachim Näther vertont. Diese Lieder werden in diesem Konzert vermutlich erstmals in Altenburg zu hören sein. Näthers Schicksal und auch das der Komponisten Schostakowitsch, Schnittke und Bartel werden in diesem Konzert musikalisch und mit Texten erfahrbar gemacht.

Infos und Karten gibt es an den Theaterkassen, telefonisch sowohl unter 03 65 / 8 27 91 05 als auch unter Telefon 034 47 / 58 51 60 sowie online unter: www.theater-altenburg-gera.de