Altenburg: Überwachungskameras sollen Randalierer abschrecken

Um der regelmäßigen Zerstörungswut Krimineller entgegenzuwirken, wurde auf Initiative des Teehaus Altenburg Fördervereins um Vereinschef Frank Hammerschmidt ein Schutz des Teehauses und der Orangerie im Altenburger Schlosspark durch Videoüberwachung realisiert.

Von drei aufgestellten Masten aus liefern Videokameras zukünftig Bilder von etwaigen kriminellen Handlungen bezüglich Sachbeschädigung. Die Aufnahmen werden fünf Tage lang gespeichert und danach automatisch gelöscht. Die Aufzeichnungen würden nur dann gesichtet, wenn es gilt, Fälle von Sachbeschädigung, unter anderem auch Schmierereien, an den historischen Gebäuden aufzuklären.

Nach fünf Tagen werden Aufnahmen automatisch gelöscht

Jetzt wurde diese Videoüberwachungsinstallation im Beisein von Oberbürgermeister André Neumann (CDU), des Vorsitzenden des Teehaus Altenburg Fördervereins, Frank Hammerschmidt, und Thomas Knechtel vom Residenzschloss in Betrieb genommen.

„Insgesamt kostet diese Videoüberwachungsanlage 22.500 Euro. An den Kosten beteiligte sich der Teehaus-Förderverein mit Spendengeldern in Höhe von 15.000 Euro und die Stadt mit 7500 Euro“, so Knechtel. Die kulturelle Wertigkeit des Teehauses unterstrich zudem der Vereinsvorsitzende Hammerschmidt mit den rund zwanzig Veranstaltungen, die jährlich in diesem historisch wertvollen Gebäude stattfinden.

Gemischter Chor tritt am Denkmaltag auf

„Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals 2020 ist für den 13. September ab 15 Uhr ein Auftritt des Gemischten Chors und ab 16 Uhr ein Auftritt der Showtanzgruppe Energy Diamonds geplant“, informierte Hammerschmidt.

Übrigens: Der Teehaus-Verein hofft, für seine künftigen Vorhaben weitere Spenden zu erhalten.