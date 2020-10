Fast erinnerte der Erntedanksonntag an der Bockwindmühle Lumpzig an die Zeit vor Corona. Hunderte Menschen zog es am 4. Oktober 2020 nach Hartha, um dort mit dem Verein Altenburger Bauernhöfe die Gaben des Altenburger Landes zu feiern.

Maximal 500 Leute gleichzeitig durften sich laut Hygienekonzept auf dem gesamten Areal tummeln, den ganzen Tag über herrschte reges Kommen und Gehen. Kurz nach 13 Uhr hatten die Veranstalter schon mehr als 600 Gäste begrüßt. Dichtes Gedränge gab es zu keiner Zeit, auch keine Menschenansammlungen oder enges Beineinanderstehen.

Franziska-Elisabeth Kretschmer zeigt einige ihrer Arbeiten, die sie beim Mühlenmarkt anbietet. Stricken, Nähen und Häkeln gehören zu ihren Hobbys, die süßen Ergebnisse gingen weg, wie die berühmten warmen Semmeln. gion zum Kauf angeboten. Foto: Jana Borath

Dafür legte der Erntedanksonntag beredtes Zeugnis darüber ab, wie üppig die Offerten im Landkreis sind. Ob Gärtner, Kleintierzüchter, Direktvermarkter: „Wir sehen, aktuell erfährt das Leben auf dem Land eine echte Renaissance“, freut sich Vereinschef Martin Burkhardt. Und er ist froh, dass das bunte Treiben, das sein Verein organisiert hat, auf so große Resonanz gestoßen ist. „Sonst hatten wir ja kaum Möglichkeiten in diesem Jahr.“

Still stand das Leben im Verein Altenburger Bauernhöfe jedoch nicht. Vielmehr haben seine Mitglieder die veranstaltungsarme Zeit genutzt, das Vereinsprofil zu schärfen. Nachhaltigkeit ist ein Stichwort, Regionalität ein zweites.

Rekonstruierter Rinderoffenstallals Alternative

Und beides wurde am Sonntag umgesetzt. Erstmals bei einer solch großen Veranstaltung wurden Speisen und Getränke nicht mit Plastikgeschirr serviert. Dafür waren Teams ehrenamtlicher Helfer am Spültisch fleißig. Die Besinnung auf Regionalität spiegelte sich in der Besetzungsliste der vielen Info- und Verkaufsstände wider, die alle an Anbieter aus dem Altenburger Land und angrenzender Regionen vergeben waren.

Dass es am Fuße der Bockwindmühle seit Jahren einen rekonstruierten Rinderoffenstall gibt, erweist sich im Corona-Jahr 2020 als Glücksfall. „Mit ihm können wir problemlos Veranstaltungen ermöglichen“, so Burkhardt. Die Alternative zu geschlossenen Räumen haben in den zurückliegenden Monaten schon einige genutzt. So probte der Altenburger Posaunenchor unterm Kuhstalldach, tagte der SPD-Kreisverband Altenburger Land sowie die Mitglieder des hiesigen Lions Clubs. Letztere bedankten sich am Erntedanksonntag mit einer Spende über 500 Euro dafür.