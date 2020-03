Um die Infektionskette im Altenburger Land zu unterbrechen

Im Altenburger Land gibt es seit 13. März die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle. Das öffentliche Leben wird drastisch eingeschränkt, die Mehrzahl von geplanten Veranstaltungen fällt aus. Warum all das?

Bei allen Großveranstaltungen ist die Weitergabemöglichkeit der Infektion besonders groß und möglicherweise auch die Zahl der Kontaktpersonen. Dadurch kann es schnell zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Aktuell geht es darum, das Risiko für die Menschen zu minimieren und die Epidemie durch Maßnahmen wie die Absage von Veranstaltungen so zu verzögern, dass nicht zu viele Ansteckungen in zu kurzer Zeit auftreten. Das würde das Gesundheitssystem und die Krankenhäuser in ihrer Arbeitsfähigkeit an ihre Grenzen bringen.

Was bringen die jetzigen Einschränkungen?

Sie zielen darauf ab, eine Situation, wie sie in Italien herrscht oder auch im Landkreis Heinsberg beginnt, für das Altenburger Land im Vorfeld zu verhindern.

Welche Rolle spielt dabei der gesunde Menschenverstand?

Keiner weiß auf einer Veranstaltung, wer bereits Virusträger ist. Das Virus wird sehr leicht weitergegeben, auch von symptomlosen Infizierten in der Inkubationszeit. Schutzmasken helfen nicht. Eine Impfung gibt es nicht und es gibt keine spezifisch wirksamen Medikamente gegen die Erkrankung. Insofern gebietet es der gesunde Menschenverstand, das Einzige zu tun, was zurzeit getan werden kann: nämlich die Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung soweit es irgend geht zu verlangsamen, damit es nicht zu einem Massenanfall von Erkrankten mit einer Überlastung von Krankenhäusern und Praxen kommt.