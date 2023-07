Unbekannte entsorgen Altreifen illegal am Nitzschkaer Jägerfließ

Schmölln/Nitzschka. Mindestens zehn Altreifen wurden illegal am Nitzschkaer Jägerfließ entsorgt. So reagiert das Landratsamt auf die Umweltsünde.

„Das ist einfach eine Schweinerei.“ Mit diesen Worten macht ein Schmöllner seinem Ärger Luft über eine illegale Altreifenentsorgung Am Jägerfließ. Entdeckt hat er die Umweltsünde am Samstagvormittag auf seiner täglichen Gassirunde mit seinem Hund.

„Am Abend zuvor waren die Reifen noch nicht da“, sagt er. Mindestens zehn ausgediente Reifen und Räder waren wohl in den Nachtstunden in den Graben Am Jägerfließ entladen worden. Der Graben fängt Wasser auf, das bei starken Niederschlägen vom angrenzenden Feld gespült wird und führt es in den Köthelbach, der durch den Köthelgrund bis nach Zschernitzsch führt. Angezeigt bei der zuständigen Wasser- und Umweltbehörde im Landratsamt Altenburger Land wurde zu Wochenbeginn sogleich der Landschaftspflegeverband in Grünberg damit beauftragt, die alten Reifen und Räder abzuholen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Steuerzahler muss für Kosten aufkommen

Für die dafür fällig werdenden Kosten wird indes wohl der Steuerzahler zur Kasse gebeten. Denn laut einer Sprecherin des Landratsamtes fanden sich vor Ort keine Hinweise auf den oder die Verursacher dieses Umweltfrevels. „Da niemand überführt werden konnte und auf Reifen in der Regel keine brauchbaren Hinweise zu finden sind, ist keine Recherche möglich“, bedauert die Behördensprecherin.

Nur bei einer rechtssicheren Überführung des Müllverursachers könne das Landratsamt die Tat - geschehen noch dazu in der Trinkwasserschutzzone III der Stadt Schmölln - mit der Zahlung eines Bußgeldes ahnden.

Landschaftspflegeverband und Landratsamt stellen generell fest, dass illegale Abfallentsorgung im Kreisgebiet seit Monaten zunimmt. Schwerpunkte gibt es allerdings keine. „Betroffen sind zumeist abgelegene öffentliche Plätze, die mit einem Fahrzeug gut zu erreichen sind“, heißt es aus dem Landratsamt.