Unbekannte rollen Gesteinsbrocken auf Straße - Polizei sucht mit Drohne nach Vermisstem

Gesteinsbrocken auf der Straße

Ein Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei bereits am Samstag gegen 12:30 Uhr auf dem Theaterplatz in Altenburg. Unbekannte Täter hatten dort einen großen Gesteinsbrocken von einer Grünfläche auf die Fahrbahn in einem Kurvenbereich gerollt. Eine 52-jährige BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte mit ihrem Fahrzeug den Steinbrocken. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden an ihrem Fahrzeug. Durch die Polizei Altenburger Land wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Geschäft beschmiert

: Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit zwischen Sonntag und Montag ein in der Stauffenbergstraße befindliches Getränkegeschäft mit Farbe. Die Täter sprühten hierbei einen „Smiley“ in der Farbe Rot auf und verursachten so Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden.

Ermittlungen zu versuchtem Einbruch

Am Sonntagabend kamen mehrere Polizeibeamte am Einkaufsmarkt in der Kauerndorfer Allee zum Einsatz, da es hier einen Alarm gegeben hat. Vor Ort kamen außerdem Objektverantwortliche dazu. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eventuelle Einbrecher noch im Haus sind, kamen mehrere Beamte zum Einsatz.

Vor Ort konnten keine fremdem Personen angetroffen werden. Die Ermittlungen wurden noch am selben Tag aufgenommen und werden aktuell noch geführt. Zeugen, welche Angaben über eventuelle Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Einkaufsmarktes in der Kauerndorfer Allee am Sonntag (14.06.2020), gegen 23:40 Uhr , machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 03447-4710, 0365-82341465

Zeugen gesucht!

Die Altenburger Polizei hat seit Dienstag die Ermittlungen zu einem Unfallgeschehen zum Nachteil eines 15-jährigen Simson-Fahrers aufgenommen und sucht nach Zeugen, die mögliche Angaben zur Unfallsituation geben können. Demnach befuhr der 15-Jährige am Montag, gegen 16:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Zschöpel in Richtung Merlach. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos musste der 15-Jährige ausweichen und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Simson-Fahrer, so dass er medizinisch versorgt werden musste.

Hinweise zu dem entgegenkommenden Auto liegen derzeit nicht vor. Können Sie Angaben zu diesem tätigen beziehungsweise haben Sie das Unfallgeschehen bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann von einem Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Da nicht auszuschließen war, dass er sich in einem gesundheitsgefährdendem/bedenklichem Zustand befand kamen sowohl Polizeibeamte, als auch ein Fährtenspürhund bei der Suche nach dem Mann in Meuselwitz zum Einsatz. Da der Einsatz des Polizeihubschraubers nicht möglich war, unterstützte die Feuerwehr mittels einer Drohne die Suchmaßnahmen. Der Mann fand sich gegen 03:00 Uhr eigenständig und unverletzt an seiner Wohnanschrift ein und begab sich im Anschluss in die Obhut medizinischer Fachkräfte. Somit konnten alles Suchmaßnahmen beendet werden.

