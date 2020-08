Unbekannte stehlen Fernseher von überdachter Terrasse

Entspannt Fernsehschauen auf der überdachten Terrasse seiner Gartenlaube ist für einen 59-jährigen Mann aus der Altenburger Teichvorstadt seit Donnerstag erst einmal nicht mehr möglich.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch zu Donnerstag den Fernseher, der an der Laubenwand in einem umzäunten Grundstück angebracht war.

Es kam sogar ein Polizeihund zum Einsatz, der jedoch keine Spur zum Fernsehdieb aufnehmen konnte. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 zu melden.

