Unbekannte verletzen Pferd auf Koppel

Altneburg. Nach einem Angriff auf ein Pferd ermittelt die Polizei in Altenburg. Das Tier wurde verletzt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Altenburg ein Pferd auf einer Pferdekoppel Am Marktsteigfeld angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, fügten sie dem Tier eine Verletzung im Brustbereich zu. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.