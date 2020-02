Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbelehrbarer Temposünder muss fixiert werden - Jugendliche reißen Anwohner aus dem Schlaf

Am Sonntag gegen 4.30 Uhr meldeten mehrere Bürger, welche unsanft durch Zünden von Pyrotechnik aus dem Schlaf gerissen wurden, eine Gruppe Jugendlicher der Polizei. Diese waren in Altenburg in der Geraer Straße unterwegs. Die Polizei stellte zwei 17 und 18 Jahre alten Jugendlichen fest mit entsprechenden Utensilien. Es erfolgte ein belehrendes Gespräch sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Grund dafür war der Fund eines Schlagringes bei dem 18-Jährigen. Dieser muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Der Schlagring wurde beschlagnahmt.

Unbelehrbarer Temposünder muss fixiert werden

Am 22. Februar führten Polizisten eine Tempokontrolle in Bünauroda bei Meuselwitz durch, wobei insgesamt 102 Verkehrsteilnehmer teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt wurden. Ein Seat-Fahrer machte mehrfach auf sich aufmerksam und fuhr wiederholt an der Kontrollstelle vorbei.

Bei der Kontrolle konnte dieser das Bußgeld von über 130 Euro nicht aufbringen und zeigte ich unkooperativ. Nachdem die Polizei ihm letztendlich persönliche Gegenständen im Rahmen der Sicherheitsleistung beschlagnahmen wollte, leistete er Widerstand und musste fixiert werden. Der 44 Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Beleidigung verantworten.

