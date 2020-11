Unfall mit Folgen – Zerstörungswut auf Schulgelände

Am Montagabend beobachtete ein Polizist gegen 17 Uhr, wie ein Autofahrer mit seinem Chevrolet in der Rousseaustraße in Altenburg gegen einen Citroen stieß und diesen dabei beschädigte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme sei bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt worden, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,2 Promille, so die Polizei. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vandalismus auf Schulgelände

Unbekannte trieben am vergangenem Wochenende ihr Unwesen im Bereich einer Schule in der Platanenstraße in Altenburg. Am Montag meldete ein Verantwortlicher der Schule eine beschädigten Schiebe der Turnhalleneingangstür sowie einen beschädigten Masten für das Verkehrszeichen „Durchfahrt verboten“. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

Mehr Blaulichtmeldungen