Gerade jetzt, während des zweiten Lockdowns, ist die Gefahr groß, dass Süchtige rückfällig werden. Wir haben mit Anja Teumer, Leiterin der Suchtberatungsstelle, darüber gesprochen.

Hat die Suchtberatung im Altenburger Land trotz der Corona-Einschränkungen geöffnet?

Die aktuelle Verordnung der Thüringer Landesregierung lässt zu, dass Beratungsstellen offen bleiben. Auch wir haben weiterhin unter der Einhaltung eines mit dem Gesundheitsamt des Landkreis abgestimmten Hygienekonzeptes geöffnet.

Ist der Beratungsbedarf in Corona-Zeiten gestiegen?

Bereits während des ersten Lockdowns meldeten sich zahlreiche Hilfesuchende telefonisch. Nach Ende der Zeit erhöhte sich der Beratungsbedarf, da viele Menschen Rückfälle erlitten oder sich ihr Konsum in diesem Zeitraum steigerte.

Wer ist besonders gefährdet, gerade jetzt wieder rückfällig zu werden?

Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen sind in dieser Zeit stets gefährdet. Eine ungewisse und angstbesetzte Situation ist für die meisten schwer aushaltbar, für Menschen mit Suchterkrankungen stellt sie eine besondere Belastung dar. Selbst Betroffene, die in einer stabilen Abstinenz leben, können in einer so außergewöhnlichen Lage gefährdet sein, da sie mit den Begrenzungen der sozialen Kontakte, dem Wegfall von Tagesstrukturen (Arbeit oder Hilfeangebote) und anderen Bewältigungsmöglichkeiten (Sport oder Freizeitangebote) nicht zurechtkommen.

Suchtberatungsstelle, Zeitzer Straße 14, Altenburg; Außenstelle Schmölln: Klinikum, Robert-Koch-Straße 95 (Haus 3, Etage 2, Raum 135); Außenstelle Meuselwitz: Wohnungsgesellschaft, Altenburger Straße 22. Beratungen sind nach telefonischer Absprache unter 03447/31 34 48 möglich. Zudem werden Hausbesuche durchgeführt, um Menschen mit geringer Mobilität im ländlichen Raum zu erreichen.