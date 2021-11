Unheimliches trifft auf Bewegendes

Altenburg/Gera. Das wird auf den Theaterbühnen in Altenburg und Gera am Wochenende geboten.

Hier sind einige Theatertipps für die nächsten Tage:

Altenburg

Das Orchester Altenburg Gera widmet sich im dritten Philharmonischen Konzert am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg dem musikalischen Nachlass des sowjetischen Komponisten Mieczysław Weinberg.

Seine tief berührende Musik konnte das Publikum der Region bereits durch die Aufführung der Oper „Die Passagierin“ sowie seiner 6. Sinfonie erleben. Nun liegt im 25. Todesjahr Weinbergs ein weiterer würdiger Anlass, Musik dieses lange Zeit unterschätzten Komponisten noch weiter zu erforschen.

Bewegend sind die Ernsthaftigkeit und tiefe Emotionalität seiner Werke, welche eng mit seiner Biografie verbunden sind: 1938 aus dem Warschauer Ghetto geflohen, blieb er in seiner Familie der einzige Überlebende des Holocausts.

Probieren geht über Studieren. Dieses Motto gilt vor allem für die jungen Tänzer aus aller Welt, die innerhalb ihres Stipendiums beim Thüringer Staatsballett bühnenpraktische Berufserfahrungen in unterschiedlichsten Stilrichtungen sammeln. Die Tanzgala „Tour de Danse“, die am Samstag, 13. November, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg stattfindet, präsentiert in Form von kurzweiligen Tanzeinlagen eine facettenreiche Weltreise durch das romantische, klassische und moderne Ballettrepertoire.

Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 14. November, 18 Uhr in der gleichen Spielstätte statt.

Erklingen wird an diesem Abend Musik unter anderem von Adolphe Adam, John Lennon, Léon Minkus und Peter Tschaikowski.

Gera

Agatha Christies Kriminalromane, Kurzgeschichten und Bühnenstücke machen sie mit einer Gesamtauflage von über zwei Milliarden Bänden zur erfolgreichsten Krimiautorin aller Zeiten. Ihr Theaterstück „Die Mausefalle“ wird seit 1952 im Londoner Westend aufgeführt und hat mit seinen fast 28.000 Vorstellungen zahlreiche Theaterrekorde aufgestellt.

Wie kein zweiter Krimi garantiert der Klassiker mit Kultfaktor spannende Unterhaltung. Das Stück ist jetzt auch im großen Haus Gera am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr zu erleben.

Weitere Vorstellungen folgen am Samstag, 13. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 14. November um 14.30 Uhr in der gleichen Spielstätte.

Puppenspielerin Maria-Elisabeth Wey präsentiert am Samstag, 13. November, um 16 Uhr im Puppentheater Gera das Stück „Die Schildkröte hat Geburtstag“.

Die Geschichte handelt von den fünf Freunden Tilly, die Maus, Freddy, der Frosch, Herr Norbert, das Nashorn und Leo, der Löwe. Halt. Da hätten wir doch beinahe Jemanden vergessen. Die Schildkröte. Und dabei ist heute ihr großer Tag, denn heute hat die Schildkröte Geburtstag.

Die Inszenierung „Das Ding. Unheimlich. Übersinnlich.“ begibt sich auf eine spielerische Spurensuche in das Reich des Jenseits. Frank Soehnle erschafft gemeinsam mit dem Figurenbauer Udo Schneeweiß und den Spielern fantastische Welten. Der Gründer und Leiter des Figurentheaters Tübingen ist als Regisseur und Dozent weltweit gefragt.

Tauchen Sie am Samstag, 13. November, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park in eine Welt voller unerklärlicher Phänomene und übernatürlicher Erscheinungen ein. Das Stück wird außerdem am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr ebendort präsentiert.

Das 290. Foyerkonzert am Sonntag, 14. November, um 11 Uhr im Konzertsaalfoyer Gera widmet sich den Komponisten Bernhard Crusell und Ludwig van Beethoven. An der Klarinette spielen Hendrik Schnöke, am Fagott Roland Schulenburg, am Horn Nikolaus Voglhofer, an der Violine Judith Eisenhofer, an der Viola Robert Hartung und am Violoncello Ji In Choi.

Karten gibt es an den Theaterkassen in Gera und Altenburg sowie unter www.theater-altenburg-gera.de.