„Unser Gegner ist Corona“: Impfungen im Altenburger Land gestartet

Am 4. Januar haben die ersten Bewohner des Altenburger Landes den Coronaimpfstoff verabreicht bekommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Anita Gehlert, 88-jährige Bewohnerin in einer der beiden Einrichtungen von Pflege daheim, zögerte keinen Moment. „Ich wollte mich unbedingt gleich impfen lassen. Von dem Piks eben habe ich überhaupt nichts gespürt“, sagt sie.

„Wir haben vor, alle 140 Bewohner in beiden Häusern impfen zu lassen“, sagt Geschäftsführer Michael Hose, der mit gutem Beispiel voranging. Als erster Mitarbeiter seines Hauses hat er sich den Impfstoff verabreichen lassen. Von den 85 Mitarbeitern habe etwa die Hälfte vor, es ihm nachzutun. „Ich bin darüber nicht besonders glücklich. Es wäre schöner, wenn alle geimpft werden würden. Aber es steht natürlich jedem frei“, so Hose, der anfügt: „Unser Gegner ist Corona.“ Und die Impfung sei die einzige Möglichkeit, ihn zu bekämpfen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich Hose mit dem Thema intensiv beschäftigt, „ich betrachte das inzwischen schon mehr oder weniger als mein Hobby“, sagt er augenzwinkernd. Sein Unternehmen sei Vorreiter. So haben er und seine Mitarbeiter schon beizeiten, früher als andere, mit dem Tragen von Schutzmasken und -kitteln sowie Gesichtsschildern begonnen. Und er habe schon früh einen Besucherstopp angeordnet. Die Zahl der Gäste auf einen pro Bewohner zu begrenzen, sei in seinen Augen nicht sinnvoll. „Wenn zu 100 Bewohnern 100 Besucher zusätzlich zum Personal kommen, bringt das doch nichts“, ist er überzeugt.

In seinen Häusern habe es bislang nicht einen Corona-Fall gegeben, wie er stolz erzählt. Das führt er auch auf seine strengen Maßnahmen zurück. In den beiden Einrichtungen mit je 8000 Quadratmetern leben insgesamt 140 zu pflegende Bewohner.

Da es auch für Pflegeeinrichtungen keine Standards, sondern lediglich Empfehlungen zum Umgang mit Corona gebe, habe er ein eigenes Hygienekonzept erstellt. Dazu gehören unter anderem Flächendesinfektion der kompletten Gebäude und Raumluftfilter. „Und ich nerve alle Mitarbeiter, indem ich sie ständig daran erinnere, dass sie die Hygienevorschriften einhalten soll“, sagt Michael Hose.

Keineswegs einfach sei es gewesen, dass in seinen Pflegeeinrichtungen gegen Corona geimpft werden kann. Als bekannt wurde, dass der Impfstoff in Deutschland zugelassen ist, habe er sofort eine Mail ans Thüringer Gesundheitsministerium geschrieben und sich mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Verbindung gesetzt. Ursprünglich sollten die Bewohner und Mitarbeiter in seinen Häusern als Erste in Thüringen geimpft werden, erzählt er. Als daraus nichts wurde, habe er nicht locker gelassen und täglich nachgehakt. Dann sei alles sehr schnell gegangen. „Aber ich musste selbst einen Arzt besorgen“, sagt er kopfschüttelnd. Dankbar ist Michael Hose, dass der Altenburger Mediziner Jörg Janitschek und sein Team das Impfen übernehmen.