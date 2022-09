Unternehmen im Altenburger Land sparen Energie ein und machen sich Sorgen um die Zukunft

Altenburg. Altenburger Brauerei und Feinkostwerke über ihre Konzepte in der Energiekrise.

Die stark gestiegenen Energiepreise in den letzten Monaten machen Verbrauchern und Unternehmern im Altenburger Land stark zu schaffen. Kunden, die Gas verbrauchen, müssen nun noch tiefer in die Tasche greifen.

Die Bundesregierung führt ab Oktober eine befristete Gasumlage ein, um Energieunternehmen zu entlasten, damit diese nicht pleitegehen und Lieferausfälle drohen.

Im Altenburger Land sind neben den Privathaushalten natürlich auch Unternehmen von der Gasumlage betroffen und sind gemischter Meinung.

Brauereichef Bastian Leikeim von der Altenburger Brauerei GmbH sieht massive Auswirkungen der Gasumlage auf sein Unternehmen zukommen. „Wir werden die Gasumlage genauso tragen müssen wie jeder Haushalt. Für unser Unternehmen bedeutet dies eine massive Erhöhung der Produktionskosten innerhalb der Brauerei aber auch bei unseren anderen Rohstoffen.“ Gleichzeitig ist für den Unternehmer schwer abzusehen, welche Auswirkungen die Umlage in Zukunft haben wird, da momentan sehr viele Maßnahmen in der politischen Diskussion sind. „Wir haben zwar in den letzten Jahren einige Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs umgesetzt, diese werden aber die Erhöhung der Kosten nicht kompensieren. Sollte es seitens der Politik keine Entlastungen gezielt für kleine, mittelständische Unternehmen geben sehe ich eine sehr schwierige Zeit auf die familiengeführten thüringischen und mitteldeutschen Brauereien zukommen.“, sagt Bastian Leikeim.

Christian Burkhardt, Geschäftsführer der Burkhardt Feinkostwerke GmbH beschreibt die aktuelle Situation als schwierig. Im Gespräch war es, auf eine andere Versorgung umzustellen, aber das war in der Kürze der Zeit nicht möglich. „Es werden eklatante Verteuerungen auf uns zukommen. Dennoch ist es uns möglich, Einsparungen in Höhe von 25 Prozent umzusetzen.“, sagt Christian Burkhardt. Durch interne Einsparungen, wie beispielsweise, unwirtschaftliche Anlagen abzuschalten, können viele Kosten eingespart werden. Weiterhin wird auch die Laufzeit von Anlagen wirtschaftlicher gestaltet. „Wir spüren deutlich die Mehrbelastungen durch die gestiegenen Preise. Auch die Rohstoffmärkte spielen verrückt.“ Ein Ende der steigenden Kosten sieht Christian Burkhardt aktuell nicht. Seiner Meinung nach müsste von Seiten der Politik eine Kehrtwende kommen, „Denn nichts funktioniert mehr, so wie es soll.“

Preiserhöhungen bei den mittelständischen Unternehmen im Altenburger Land werden nicht ausbleiben. „Generell gibt es ein breites Verständnis von Seiten der Kunden, aber große Konzerne achten auf die Verbrauchermeinung nicht so sehr.“, sagt Christian Burkhardt.