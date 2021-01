Anja Hoppe vom Kieswerk Brandrübel kritisiert lange Bearbeitungszeit der Behörden

Brandrübel. Unternehmer in Schmölln als Kreditgeber: Anja Hoppe reagiert auf einen Artikel in dieser Zeitung.

Auf einen Artikel in dieser Zeitung über Eltern, die coronabedingt ihren Nachwuchs zu Hause betreuen müssen, reagiert Anja Hoppe. Die Teilhaberin und Prokuristin der KWB Kieswerk Brandrübel GmbH & Co. KG bezieht sich auf den Fakt, dass der Arbeitgeber den Lohn weiterzahlt, dann einen Antrag bei der Infektionskasse stellt und so das Geld wiederbekommt. „So sollte das theoretisch laufen. Praktisch sieht das aber ganz anders aus“, sagt Hoppe und schildert, was sie erlebt hat.