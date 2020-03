Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstaltungen fallen aus, Einrichtungen schließen

Auf Grund der Corona-Pandemie entfallen weitere Veranstaltungen. Ab sofort bleiben Einrichtungen geschlossen. In Schmölln sind ab sofort das Knopf- und Regionalmuseum, das Freizeitzentrum The BASE sowie der Jugendclub Crimmitschauer Straße zu. Entfallen werden am 17. März, 18:30, die Gesprächsrunde in der Stadt- und Kreisbibliothek Schmölln, am 18. März, 18:30 Uhr, die Gründungsveranstaltung Freundeskreis „Schmölln international“ im Ratskeller sowie um 19:00 Uhr der Vortrag „Italien – immer eine Reise wert“ im Sparkassensaal in Schmölln. Die Ausstellungseröffnung Rundholz im Knopf- und Regionalmuseum wird auf den 30. April verschoben. Entfallen werden außerdem das Osterbrunnenfest in Wildenbörten am 5. April sowie das Osterschmücken auf dem Schmöllner Marktbrunnen am 8. April. Das Marktfest in Schmölln am 9. Mai entfällt ebenfalls.

Der Altenburger Schlossverein sagt zwei Veranstaltungen ab. Dies betrifft das Frühlingskonzert am 20. März sowie das Benefizessen für das Residenzschloss Altenburg am 28. März. Der Preis für die bereits erworbenen Tickets wird vom Schlossverein zurückerstattet.