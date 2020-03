Veranstaltungen für Stadtmensch jetzt melden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch bis 25. März können Veranstaltungen für das Stadtmensch-Festival 2020 gemeldet werden, um im Programmheft aufzutauchen. Doch auch danach ist eine spontane Teilnahme am Festival nicht ausgeschlossen.

Noch gut zwei Monate sind es, bis am Donnerstag, 14. Mai, das zweite Stadtmensch-Festival in Altenburg beginnt. Entsprechend laufen die Vorbereitungen für das viertägige Event auf immer höheren Touren. Aufbauend auf den Erinnerungen, Erlebnissen und Erfahrungen der Festival-Premiere vor zwei Jahren, feilen die Stadtmenschen bereits eifrig am Veranstaltungsplan – und dem dazugehörigen Programmheft, wie Stadtmensch-Projektkoordinatorin Anja Fehre erklärt: „Alle Akteure, die den Stadtraum gemeinsam mit uns beleben wollen und ihr Projekt im Veranstaltungsheft vorstellen möchten, sollten sich bis zum Redaktionsschluss am 25. März bei uns gemeldet haben.”

Vorhabenkurz beschreiben

Neben Titel, passendem Bild und Kurzbeschreibung des Vorhabens in etwa fünf Sätzen sollten Informationen zu Ansprechpartnern, Ort, Zeit und möglichen Eintrittspreisen genannt werden. Kürzer Entschlossenen bietet das Stadtmensch Festival ebenfalls gern eine Bühne – bloß nicht im Veranstaltungsheft.

Zum ersten Stadtmensch-Festival 2018 wurde eine Galerie in der Bahnhofsunterführung eröffnet. Foto: Jens Paul Taubert

Das Stadtmensch-Festival findet in diesem Jahr vom 14. Bis 17. Mai an den verschiedensten Orten in Altenburg statt und lässt den Stadtraum für vier Tage lebendig(er) werden. Es verknüpft die Stadtmenschen untereinander und möchte durch die Vielfalt an Aktionen alle Altenburger zum Mitmachen und Stadtneuentdecken animieren.

Die Projektmeldung ist ausschließlich per E-Mail an Anja Fehre unter a.fehre@stadtmensch-altenburg.de möglich.